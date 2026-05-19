Resumen: En una reciente entrevista, el CEO de la encuestadora Atlas Intel, Andrei Roman, descartó categóricamente que la senadora Paloma Valencia pueda superar a Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial, respaldándose en su último sondeo donde De la Espriella (32,9 %) duplica en intención de voto a Valencia (16,7 %) para disputar una eventual segunda vuelta contra el actual líder, Iván Cepeda (37,6 %). Además de reafirmar la contundencia de sus proyecciones, Roman aprovechó el espacio para criticar las estrictas normativas impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a las empresas de medición, argumentando que el castigo por resultados inexactos debería recaer en el libre mercado y la opinión pública, y no en la intervención de organismos estatales.

CEO de Atlas Intel explica por qué Abelardo ya le ganó el pulso a Paloma y estará en segunda vuelta

El panorama político de cara a las elecciones presidenciales sigue ajustándose, y las encuestas juegan un papel clave en la percepción pública de los candidatos. En una reciente entrevista con la periodista María Isabel Rueda para el diario El Tiempo, el CEO de la encuestadora Atlas Intel, Andrei Roman, fue tajante al descartar cualquier posibilidad de que la senadora Paloma Valencia logre superar a Abelardo de la Espriella en la carrera por llegar a la segunda vuelta.

Durante la conversación, Rueda cuestionó a Roman sobre el impacto que tendría en la credibilidad de Atlas Intel si, contrario a sus mediciones, fuera Valencia y no De la Espriella quien terminara compitiendo en una eventual segunda vuelta contra el actual líder en los sondeos, Iván Cepeda. La respuesta del directivo fue directa y contundente: “Sí, evidentemente la afectaría. Pero eso no va a pasar”.

Las cifras que respaldan la afirmación

El optimismo de Roman frente a sus proyecciones se basa en el más reciente tracking de Atlas Intel publicado por la revista Semana. Según este estudio, Abelardo de la Espriella se ha consolidado como el principal candidato de la oposición con una intención de voto del 32,9 %, logrando prácticamente duplicar a Paloma Valencia, quien se ubica con el 16,7 %.

Ambos candidatos se encuentran en la puja por alcanzar al puntero de la contienda, Iván Cepeda, quien según esta misma medición lidera la primera vuelta con el 37,6 % de los apoyos. Mucho más atrás aparecen figuras como Sergio Fajardo (4,9 %) y Claudia López (3,5 %).

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Críticas a la intervención del CNE

Además de analizar el pulso electoral, el CEO de Atlas Intel aprovechó el espacio para referirse a la polémica generada por las nuevas exigencias y normativas impuestas a las firmas encuestadoras por parte de la comisión técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas medidas ya provocaron, por ejemplo, que la firma GAD3 decidiera retirarse del país.

Roman defendió que la regulación de las encuestadoras no debería depender de organismos estatales, sino del libre mercado. “Si las empresas no logran buenos resultados, deberían ser penalizadas por la opinión pública y por sus contratantes; empresas que tengan un mal desempeño deberían perder espacio, prestigio y simplemente no poder mantener sus clientes (…). No veo absolutamente necesaria la intervención de una comisión o de un consejo electoral para garantizar eso”, concluyó el analista.

A medida que avanzan las campañas, la tensión entre las diferentes facciones políticas —y ahora entre las encuestadoras y los entes de control— promete mantener agitado el clima electoral.

CEO de Atlas Intel explica por qué Abelardo ya le ganó el pulso a Paloma y estará en segunda vuelta