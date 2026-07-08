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Resumen: Cinco mujeres fueron condenadas por realizar cirugías estéticas ilegales en Medellín. Más de 40 pacientes sufrieron graves secuelas tras los procedimientos.

Condenadas por procedimientos estéticos que dejaron graves secuelas a más de 40 mujeres en Medellín

Cinco mujeres fueron condenadas por realizar procedimientos estéticos de manera ilegal en Medellín, hechos que dejaron a más de 40 pacientes con una bacteria y secuelas físicas permanentes. Las penas impuestas por la justicia oscilan entre los 83 y 88 meses de cárcel.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que entre abril de 2023 y mayo de 2024 las hoy condenadas promocionaban, a través de redes sociales, procedimientos de lipólisis láser con transferencia glútea a bajo costo para atraer a sus víctimas.

En total, 55 mujeres acudieron a los lugares donde se practicaban las intervenciones, que funcionaban en viviendas acondicionadas como supuestos consultorios, sin cumplir las condiciones de bioseguridad ni contar con la autorización requerida para este tipo de procedimientos.

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Las autoridades determinaron que más de 40 pacientes resultaron infectadas con una bacteria no tuberculosa, lo que les ocasionó lesiones de consideración, deformidades y afectaciones funcionales permanentes.

Las condenadas fueron identificadas como Yarleny, Elizabeth, Jackeline, María Paola y Michel.

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Según la Fiscalía, Yarleny realizaba las cirugías haciéndose pasar por médica, pese a no tener título profesional ni formación en el área de la salud. Entre tanto, Elizabeth se encargaba de contactar a las pacientes, coordinar los procedimientos y recibir los pagos.

Las otras tres mujeres participaban en las intervenciones, suministrando medicamentos, aplicando anestesia local y realizando la atención posterior a las cirugías.

Las cinco procesadas aceptaron la mayoría de los delitos imputados y fueron condenadas por concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa, de acuerdo con el grado de responsabilidad de cada una.

No obstante, Yarleny continuará vinculada al proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, ya que no aceptó ese cargo específico.

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