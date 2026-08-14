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Resumen: Cinco inversionistas demandaron a Selena Gomez, su madre Mandy Teefey, Daniella Pierson y Wondermind Global tras asegurar que invirtieron US$1,2 millones en la plataforma de bienestar mental. Los demandantes sostienen que fueron informados sobre proyectos y compromisos que no se habrían concretado, además de cuestionar el manejo interno de la compañía. La acción judicial fue presentada en Delaware y busca recuperar el dinero invertido y otros gastos, mientras las acusaciones aún deben ser evaluadas por la justicia.

¡Problemas para Selena Gomez! Inversionistas la demandan por millonarias pérdidas en su empresa de salud mental

La plataforma de bienestar mental Wondermind, creada por Selena Gomez, quedó en el centro de una disputa judicial luego de que cinco inversionistas presentaran una demanda en Estados Unidos. Los demandantes aseguran que destinaron cerca de US$1,2 millones a la compañía en 2022 y que posteriormente descubrieron problemas que, según su versión, no les fueron informados al momento de invertir.

La acción judicial fue presentada el 13 de agosto de 2026 ante un tribunal federal de Delaware y también involucra a Mandy Teefey, madre de Gomez, a la empresaria Daniella Pierson y a Wondermind Global. De acuerdo con Reuters, los inversionistas sostienen que tomaron la decisión de aportar dinero basados en afirmaciones sobre el futuro de la compañía y el papel que tendría la cantante en su desarrollo.

Es importante precisar que las acusaciones hacen parte de una demanda civil y no constituyen hechos probados judicialmente. Hasta el momento reportado por Reuters, un representante de Selena Gomez no había respondido a la solicitud de comentarios del medio.

El papel de Selena Gomez en Wondermind

Wondermind fue creada en 2021 por Selena Gomez, Mandy Teefey y Daniella Pierson como una plataforma enfocada en contenidos y herramientas relacionados con el bienestar mental.

Según los inversionistas, la participación de Gomez fue un factor relevante para decidirse a aportar capital. La cantante cuenta con una amplia audiencia en redes sociales y, de acuerdo con Reuters, supera los 500 millones de seguidores sumando sus diferentes plataformas.

Los demandantes aseguran que esperaban que la artista tuviera una participación activa en el crecimiento de Wondermind, especialmente en labores de promoción y marketing. El expediente también menciona planes para desarrollar una aplicación móvil y establecer iniciativas comerciales que permitieran ampliar los ingresos del negocio.

Sin embargo, quienes presentaron la demanda sostienen que varias de esas expectativas no se cumplieron como les habían sido planteadas.

El proceso cuestiona además el nivel de participación que habría tenido Gomez y señala presuntos incumplimientos relacionados con las funciones que, según los inversionistas, debía desempeñar dentro del proyecto.

Los proyectos que no se habrían concretado

Entre los principales cuestionamientos aparece el rumbo que tomó Wondermind después de recibir el dinero de los inversionistas.

Los demandantes afirman que esperaban el desarrollo de una aplicación móvil, acuerdos comerciales y otras estrategias para generar ingresos. Según su versión, varios de estos proyectos nunca llegaron a materializarse.

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La demanda también expone presuntas dificultades en el funcionamiento interno de la empresa. Los inversionistas afirman que Wondermind habría tenido problemas para cumplir oportunamente con algunos pagos a trabajadores y proveedores.

De acuerdo con Reuters, los demandantes sostienen que no conocieron la dimensión de las dificultades de la compañía hasta que una publicación periodística de septiembre de 2025 abordó los problemas internos que atravesaba el negocio.

Mandy Teefey y Daniella Pierson también fueron demandadas

La acción judicial también está dirigida contra Mandy Teefey, Daniella Pierson y Wondermind Global.

Pierson, una de las fundadoras de la plataforma, dejó la compañía en 2023, según la información incluida en el expediente citada por los medios.

Entre las reclamaciones aparecen acusaciones relacionadas con fraude de valores, fraude, incumplimiento contractual y otras acciones civiles, según Reuters y CNN. Los demandantes buscan recuperar el dinero que aseguran haber invertido, además de otros daños y gastos legales.

El expediente también cuestiona la información que los inversionistas habrían recibido sobre la situación financiera, administrativa y comercial de Wondermind al momento de entregar el capital.

¿Qué viene ahora para Selena Gomez y Wondermind?

El caso continúa en el ámbito judicial y corresponderá al proceso determinar cómo avanzan las acusaciones y qué pruebas presentan los involucrados.

Los inversionistas buscan recuperar los recursos que aseguran haber destinado a Wondermind y obtener una compensación por los perjuicios que atribuyen a la situación de la compañía.

Mientras el proceso avanza, Wondermind mantiene disponible su plataforma digital, con contenidos relacionados con bienestar y salud mental.

Hasta el reporte de CNN utilizado como referencia, Selena Gomez y Mandy Teefey no habían respondido públicamente a las acusaciones. Por su parte, Daniella Pierson negó los señalamientos en su contra y manifestó que espera presentar documentación y registros financieros para respaldar su versión.