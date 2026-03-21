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Resumen: Bogotá impulsa proyecto de justicia restaurativa donde personas privadas de la libertad embellecen plazas de mercado.

Personas privadas de la libertad embellecen plazas de mercado en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha una estrategia de justicia restaurativa que busca recuperar y embellecer el espacio público, involucrando a personas privadas de la libertad en trabajos comunitarios voluntarios.

La iniciativa, liderada por el Instituto para la Economía Social en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, se desarrolla en el marco del proyecto “Trabajo en Marco de Justicia Restaurativa”, que por primera vez llega a las plazas distritales de mercado.

Desde el pasado 19 de marzo, un grupo de 30 personas privadas de la libertad inició labores en la Plaza Distrital de Mercado de Fontibón, donde adelantan actividades de limpieza, mantenimiento y embellecimiento de fachadas y zonas aledañas.

De acuerdo con la directora del IPES, Catalina Arciniegas, esta iniciativa busca promover procesos de transformación social y generar entornos más seguros y atractivos para la ciudadanía.

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“En Bogotá necesitamos manos para trabajar, y qué mejor que a través de este proyecto que hace real la justicia restaurativa en la ciudad y en el país”, señaló la funcionaria.

El programa también hace parte de la estrategia ‘Buena Esa’ y apunta a fortalecer el sentido de pertenencia por estos espacios tradicionales, incentivando a los ciudadanos a redescubrir las plazas de mercado como escenarios culturales, comerciales y turísticos.

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Esta articulación institucional busca, además, mejorar las condiciones de los comerciantes y visitantes, al tiempo que promueve procesos de resocialización a través del trabajo comunitario.

Desde la administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, se destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a la recuperación del espacio público y al fortalecimiento del tejido social en la ciudad.

Las Plazas Distritales de Mercado son espacios con valor histórico, gastronómico, cultural y social: patrimonio de todos los bogotanos. 💛❤️ pic.twitter.com/U1DKC8Rvdg — IPES (@IPESBogota) March 19, 2026

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