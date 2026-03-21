Operativo contra piques ilegales en Medellín deja 58 comparendos y 28 motos inmovilizadas

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Resumen: Operativo contra piques ilegales en Medellín dejó 58 comparendos y 28 motocicletas inmovilizadas en el barrio Antioquia.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, desplegó un operativo contra los piques ilegales en el barrio Antioquia, como parte de las acciones para contrarrestar estas prácticas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Durante la intervención participaron cerca de 20 agentes de tránsito, quienes realizaron controles en distintos puntos del sector con el apoyo de grúas y camiones.

Como resultado del operativo, las autoridades impusieron 58 comparendos e inmovilizaron 28 motocicletas por diferentes infracciones, entre ellas maniobras peligrosas, falta de documentos como licencia de conducción, SOAT y revisión técnico-mecánica, así como el no uso de elementos de protección.

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Desde la Secretaría de Movilidad señalaron que estas acciones buscan prevenir accidentes y proteger la vida de peatones, conductores y de los mismos motociclistas que participan en estas actividades ilegales.

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“No vamos a permitir que unos pongan en riesgo la vida de los demás con prácticas irresponsables”, indicaron desde la entidad, al tiempo que advirtieron que los operativos continuarán de manera permanente y sin tregua en diferentes zonas de la ciudad.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de situaciones a través de la línea 123 y los canales oficiales, con el fin de actuar de manera oportuna y evitar emergencias.

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