Resumen: Alias Pitbull y Neider fueron enviados a prisión por extorsión en Marinilla. Según la Fiscalía, realizaron llamadas intimidatorias desde la cárcel El Pedregal.

Desde la cárcel El Pedregal: alias Pitbull y su cómplice habrían extorsionado a un hombre en Marinilla

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Julián Alberto, alias Pitbull, y Neider Camilo, investigados por la presunta extorsión a un ciudadano en el municipio de Marinilla, Antioquia.

La medida de aseguramiento fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación y se impuso en contra de los dos hombres, quienes ya cumplían condenas por otros delitos.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en enero de este año cuando la víctima fue contactada por redes sociales a través del perfil de una mujer. Tras compartir su número telefónico, comenzó a recibir llamadas intimidatorias en las que le advertían de una supuesta relación con “la mujer del patrón”. Bajo esa amenaza, le exigieron entre uno y dos millones de pesos para no atentar contra su vida.

Ante la presión, la víctima terminó consignando $1.900.000 a cuentas bancarias abiertas por los procesados, pese a que ambos se encontraban recluidos en prisión.

Lea también: ‘No estaba acostumbrado a que me amenazara un presidente’: Fico tras aviso de Petro por su viaje a EE.UU.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las labores del CTI permitieron establecer que las llamadas extorsivas se realizaron desde un teléfono ubicado en la cárcel El Pedregal, en Medellín, presuntamente desde la celda de alias Pitbull.

La Fiscalía reveló que este sujeto ya había sido condenado por secuestro extorsivo y Aguirre Cano por porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Ahora enfrentan nuevos cargos por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, los cuales no aceptaron durante las audiencias preliminares.

Más noticias de Medellín