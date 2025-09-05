Resumen: La amenaza de Petro de tomar acciones contra el alcalde Federico Gutiérrez por su viaje a Washington genera una fuerte respuesta. Gutiérrez compara las amenazas del presidente con las de criminales.

‘No estaba acostumbrado a que me amenazara un presidente’: Fico tras aviso de Petro por su viaje a EE.UU.

El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha escalado a un nuevo y preocupante nivel.

La confrontación, que inició por la gira que el mandatario antioqueño y otros cuatro alcaldes realizarán a Washington, tomó un giro drástico con una directa amenaza de Petro de iniciar acciones contra los funcionarios públicos que salgan del país sin permiso.

A través de un mensaje público, el presidente Petro sentenció: «Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden».

Esta declaración ha sido interpretada como una clara advertencia a los mandatarios que buscan evitar la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha antidrogas.

La respuesta de Federico Gutiérrez no se hizo esperar y fue aún más contundente. «Yo como Alcalde de Medellín siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente. Ya me estoy acostumbrando», afirmó Gutiérrez.

Además, reiteró que la misión de los alcaldes es intentar «mitigar el desastre» que, según él, ha generado el Gobierno nacional.

El alcalde de Medellín no se detuvo allí y lanzó una dura acusación política. «Usted eligió estar del lado de Maduro y de los peores criminales. Nosotros estamos del lado de nuestra gente», declaró.

Este enfrentamiento marca un quiebre sin precedentes entre el poder central y las administraciones locales, evidenciando una profunda división política.

La gira de los alcaldes, programada para el 8 de septiembre, busca evitar que el país sufra las graves consecuencias de la pérdida de asistencia económica clave y un posible bloqueo en organismos de crédito internacional.

