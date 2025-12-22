Resumen: Un juez envió a prisión al ciudadano islandés Borkelsson Hogni Kjartan por el abuso sexual de una menor de 16 años en Medellín.

¡No fue de turista! Cárcel para ciudadano islandés por abusar de una adolescente en Medellín

La justicia de Medellín le propinó un nuevo golpe a la explotación sexual de menores con la captura y posterior envío a la cárcel del ciudadano islandés, Borkelsson.

Este lunes 22 de diciembre, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el extranjero, a quien se le señala como presunto responsable de agredir sexualmente a una adolescente de 16 años en la capital antioqueña.

A pesar de que el procesado no aceptó su responsabilidad, el ente acusador le imputó los delitos de acceso carnal violento y demanda de explotación sexual agravada.

Los hechos que hoy tienen al ciudadano islandés tras las rejas ocurrieron el pasado 6 de diciembre en el sector de San Diego.

Según el relato de los investigadores, el extranejro habría contactado a la menor en plena vía pública ofreciéndole dinero a cambio de servicios sexuales, para luego trasladarse con ella a un inmueble ubicado en el barrio Simón Bolívar. En el lugar, el extranjero habría abusado de la víctima utilizando la fuerza, pero en un descuido del agresor, la joven logró escapar de la vivienda y buscar auxilio inmediato con las autoridades, lo que permitió iniciar el rastreo que culminó con su detención.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue enfático al advertir que Medellín no será refugio para criminales sexuales y destacó un incremento histórico del 1.100% en las capturas de extranjeros dedicados a este delito transnacional.

“No vamos a dejar que esto quede en la impunidad”, aseguró Gutiérrez, resaltando que la cooperación con Interpol está activa para perseguir a quienes intenten huir del país tras cometer estos actos.

La alcaldía mantiene la alerta máxima y la campaña “Ni lo intentes” para blindar a los menores de edad frente al turismo sexual.

