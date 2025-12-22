En un gesto que rompió con los protocolos habituales de las celebraciones deportivas, Lionel Messi se presentó en el Departamento de Policía de Fort Lauderdale portando el trofeo de la MLS.

El astro argentino, capitán y figura del Inter Miami, trasladó la copa a un escenario poco frecuente para celebrar por parte de los hinchas, reafirmando su cercanía con las instituciones que forman parte de la vida cotidiana en el sur de Florida.

Esta visita especial se realizó como parte del tour oficial organizado tras la consagración del equipo en la liga estadounidense.

Lionel Messi sorprende a la Policía de Fort Lauderdale con el trofeo de la MLS

El objetivo de la gira es compartir el éxito del club con los diversos sectores que brindan apoyo y seguridad a la comunidad, permitiendo que el personal de servicio público sea protagonista directo de la histórica victoria obtenida en la cancha.

Como era de esperarse, la presencia del “Diez” causó un auténtico furor y emoción entre los agentes y el personal administrativo del departamento.

Las patrullas y los uniformes cedieron el paso a las fotografías y los autógrafos en una jornada inolvidable, donde los oficiales no ocultaron su asombro al tener frente a ellos al mejor jugador del mundo y al máximo galardón del fútbol norteamericano.

Lionel Messi llevó el TROFEO DE LA MLS al Departamento de POLICÍA de Fort Lauderdale, así… JAJAJA, INCREÍBLE. pic.twitter.com/xrSdqgDviD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 22, 2025

