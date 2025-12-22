Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Lionel Messi sorprende a la Policía de Fort Lauderdale con el trofeo de la MLS

    • Lionel Messi sorprende a la Policía de Fort Lauderdale con el trofeo de la MLS

    Lionel Messi sorprende a la Policía de Fort Lauderdale con el trofeo de la MLS
    Lionel Messi sorprende a la policía de Fort Lauderdale al presentar el trofeo de la MLS en una visita histórica. Foto: Tomada de video
    Compartir:
    • Lionel Messi sorprende a la Policía de Fort Lauderdale con el trofeo de la MLS

    Resumen: En un gesto inusual que rompió el protocolo, Lionel Messi visitó el Departamento de Policía de Fort Lauderdale con el trofeo de la MLS como parte de un tour oficial del Inter Miami. El objetivo de este encuentro fue compartir el éxito del club con los cuerpos de seguridad que apoyan a la comunidad, permitiendo que los agentes vivieran una jornada histórica de fotos y autógrafos junto al astro argentino.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un gesto que rompió con los protocolos habituales de las celebraciones deportivas, Lionel Messi se presentó en el Departamento de Policía de Fort Lauderdale portando el trofeo de la MLS.

    El astro argentino, capitán y figura del Inter Miami, trasladó la copa a un escenario poco frecuente para celebrar por parte de los hinchas, reafirmando su cercanía con las instituciones que forman parte de la vida cotidiana en el sur de Florida.

    Esta visita especial se realizó como parte del tour oficial organizado tras la consagración del equipo en la liga estadounidense.

    Lionel Messi sorprende a la Policía de Fort Lauderdale con el trofeo de la MLS

    El objetivo de la gira es compartir el éxito del club con los diversos sectores que brindan apoyo y seguridad a la comunidad, permitiendo que el personal de servicio público sea protagonista directo de la histórica victoria obtenida en la cancha.

    Como era de esperarse, la presencia del “Diez” causó un auténtico furor y emoción entre los agentes y el personal administrativo del departamento.

    Las patrullas y los uniformes cedieron el paso a las fotografías y los autógrafos en una jornada inolvidable, donde los oficiales no ocultaron su asombro al tener frente a ellos al mejor jugador del mundo y al máximo galardón del fútbol norteamericano.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Casi se mata! Jugador puso en riesgo su vida por celebrar un gol

    ¡Lluvia de peluches! Las más impresionante y bella campaña de navidad, un éxito que se puede copiar

    ¡Hola manito! Miguel Ángel Borja ya tiene equipo y no es en Argentina

    ¿Mensaje indirecto? Lamine Yamal hizo ‘house tour’ luciendo la camiseta de Luis Díaz y estalló las redes sociales

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    El DIM ya tiene elegido para heredar los guantes de Washington Aguerre en caso de que se vaya

    El DIM ya tiene elegido para heredar los guantes de Washington Aguerre en caso de que se vaya

    ¿Adiós al motor del mediocampo? Jaime Alvarado dejaría el DIM

    ¿Adiós al motor del mediocampo? Jaime Alvarado dejaría el DIM

    ¿Nuevo Poderoso? Revelan en nombre de unos de los primeros refuerzos del DIM

    ¿Nuevo Poderoso? Revelan en nombre de unos de los primeros refuerzos del DIM

    ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

    ¡Qué contraten a las ‘contorsionistas’ para la Sudamericana! El llamado de los hinchas a Atlético Nacional

    ¿Vuelve Samuel Velásquez al verde paisa? El lateral habló de su posible regreso a Atlético Nacional

    ¿Vuelve Samuel Velásquez al verde paisa? El lateral habló de su posible regreso a Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]