Resumen: Prisión domiciliaria para padre que golpeó a hijo de 15 años en Yarumal. Video viral llevó a captura tras 7 días de búsqueda en Antioquia.

¡Casa por cárcel! para el padre que golpeó brutalmente a su hijo adolescente en Yarumal, Antioquia

Un juez impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria a un hombre de 43 años que aceptó los cargos por violencia intrafamiliar contra su hijo adolescente de 15 años en el municipio de Yarumal, Antioquia.

El caso cobró notoriedad tras viralizarse un video que registró la agresión ocurrida el 9 de septiembre en la vereda El Bosque, donde se observa al progenitor golpeando de manera reiterada y violenta al menor.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Antioquia (UENNA), formalizó la acusación contra el hombre por su presunta responsabilidad en actos de violencia física, verbal y psicológica contra el adolescente.

Tras conocerse las imágenes del maltrato, la Policía de Antioquia inició las labores de búsqueda del agresor, quien había huido del lugar «para evadir los requerimientos de las autoridades», según informó el ente judicial.

La captura se materializó el 16 de septiembre, siete días después de la agresión, cuando las autoridades lograron ubicar al sujeto en el mismo municipio de Yarumal tras una intensa búsqueda en la región.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el procesado decidió aceptar su responsabilidad en los hechos, lo que facilitó el avance del proceso judicial y la determinación de la medida de aseguramiento.

La decisión judicial estableció que la detención domiciliaria deberá cumplirse en un lugar diferente a la residencia donde habitaba con la víctima, garantizando así la protección del menor y evitando nuevos contactos que pudieran generar riesgo.

El fiscal del caso determinó que las agresiones no fueron un hecho aislado, sino que formaban parte de un patrón de maltrato que incluía violencia física, verbal y psicológica contra el adolescente en la finca.

