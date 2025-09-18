Resumen: Un incendio en Funza deja siete reclusos muertos y varios heridos en una estación de Policía. La tragedia reabre el debate sobre la crisis del sistema carcelario en el país.

Siete presos murieron en un incendio tras un motín en estación de Policía de Funza

Una tragedia conmueve al municipio de Funza, Cundinamarca, tras un incendio en Funza que dejó un saldo de siete personas privadas de la libertad fallecidas.

La emergencia, ocurrida el pasado martes 16 de septiembre, se desató en la estación de Policía de la localidad, donde los reclusos habrían iniciado un motín y prendido fuego a varios colchones, lo que provocó una rápida y letal propagación de humo.

Según el reporte oficial entregado por la alcaldesa Jeimmy Sulgey Villamil, además de los fallecidos por inhalación de humo, cinco presos más se encuentran en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Facatativá.

Lea también: La campaña de David Luna que unió a Uribe, Santos, Petro y Duque y que busca un país en el «podamos hablar»

Tres policías y cuatro bomberos también tuvieron que ser hospitalizados tras la atención de la emergencia.

Las autoridades confirmaron que, mientras avanza la investigación, la estación de policía permanecerá cerrada para el ingreso de nuevos internos.

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el caso, advirtiendo que la tragedia es un reflejo de las fallas en el sistema. La entidad hizo un llamado urgente al Estado para revisar la legislación y las competencias institucionales, con el fin de garantizar la vida y la dignidad de las personas bajo custodia.

Más noticias de Colombia