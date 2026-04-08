Resumen: Una implicada en el escándalo de corrupción entre el AMVA y los bomberos de Itagüí pidió principio de oportunidad, sumándose a otros dos procesados que ya tomaron esa decisión. El alcalde Gutiérrez anunció más de 55 imputados en casos de corrupción en Medellín.

‘Tiemblan los que se robaron a Medellín’: Fico Gutiérrez reveló que ya van 55 imputados y hay colaboradores entregando pruebas

El proceso penal por presunta corrupción en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí dio un giro significativo este miércoles 8 de abril, cuando quedó en evidencia que cinco de los implicados en los hechos ocurridos durante la administración del exdirector Juan David Palacio Cardona están colaborando con la justicia mediante principios de oportunidad o preacuerdos.

De acuerdo con lo expuesto en la diligencia judicial, dos de los implicados ya tienen principio de oportunidad aprobado, otros dos se encuentran en trámite y uno más busca un preacuerdo para una sentencia anticipada.

El escándalo gira en torno a seis contratos presuntamente amañados entre el AMVA y los bomberos de Itagüí entre 2021 y 2023, por un valor cercano a los $18.000 millones y con un presunto detrimento al erario de $2.481 millones.

Entre quienes ya obtuvieron el beneficio está Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, a quien se le concedió una suspensión con posible renuncia a la persecución penal, lo que le permitió salir del centro carcelario donde estaba recluido desde finales del año pasado.

También solicitó acogerse al mismo mecanismo María Yaneth Rúa García, funcionaria del AMVA que actualmente permanece privada de la libertad. La audiencia para definir su situación quedó programada para el 21 de abril.

Elkin de Jesús González, jefe de los bomberos de Itagüí, tramita igualmente un principio de oportunidad a la espera del visto bueno de un juez de garantías. Por su parte, Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos, buscaría un preacuerdo con la Fiscalía para una sentencia anticipada.

Fue precisamente ese avance el que el alcalde Federico Gutiérrez destacó este miércoles en rueda de prensa, con un tono contundente.

“Hemos entregado y aportado más de 650 hallazgos de corrupción, y hoy el tiempo nos está dando la razón: más de 55 imputados de quienes se robaron a Medellín, incluyendo al jefe de la banda”, afirmó el mandatario, quien explicó el alcance de los principios de oportunidad aprobados en el caso.

“Quiere decir que en tanto con la Fiscalía y avalado por un juez ya hay principio de oportunidad y matriz de colaboración de quienes hicieron parte del robo, para contar quiénes son todos los responsables”.

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Gutiérrez no se limitó a los contratos con los bomberos. Mencionó procesos abiertos en el AMVA, en EPM y en Afinia, esta última vinculada a un presunto pago millonario para cambiar a un gerente.

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Como evidencia del impacto que habría tenido la corrupción sobre la ciudad, Gutiérrez enumeró el estado en que recibió la infraestructura municipal: “De 1.044 escenarios deportivos, recibimos 700 totalmente destruidos, las calles llenas de huecos, los jardines vueltos nada.”

Y cerró con un mensaje dirigido a quienes aún no han sido vinculados formalmente al proceso: “Ya quienes hicieron parte de la estructura criminal y se beneficiaron de ella ya están contando la verdad y quiénes fueron los protagonistas”.

Desde el punto de vista judicial, los principios de oportunidad representan un mecanismo clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pues los beneficiados se convierten en testigos del proceso y están obligados a entregar pruebas y revelar información sobre otros posibles responsables.

La continuación del proceso general quedó programada para el martes 16 de junio.

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