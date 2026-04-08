Resumen: Tres personas fueron capturadas en Puente Aranda tras el hurto de un furgón, el cual fue recuperado gracias a la rápida reacción policial y la alerta ciudadana; además, se estableció que dos de los detenidos tenían antecedentes y uno incumplía una medida domiciliaria, por lo que quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡No llegaron lejos! Policía frustró el robo de un furgón y capturó a tres señalados en Bogotá

La reacción oportuna de la Policía y el aviso de la comunidad permitieron frustrar el hurto de un vehículo de carga en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El procedimiento dejó como resultado la captura de tres personas señaladas de participar en el hecho y la recuperación del automotor.

De acuerdo con las autoridades, el caso se conoció mientras uniformados realizaban labores de patrullaje en el barrio Tibana. En ese momento, recibieron la alerta sobre el robo de un furgón, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda basado en las características suministradas.

Minutos después, los policías lograron ubicar el vehículo y detener a los presuntos implicados. Durante el procedimiento, además de la recuperación del furgón, también fue inmovilizado un automóvil en el que se movilizaban los sospechosos.

Las verificaciones realizadas por las autoridades evidenciaron que dos de los capturados tenían antecedentes por diferentes delitos. Asimismo, uno de ellos contaba con una medida de detención domiciliaria vigente por el delito de receptación, lo que agrava su situación judicial.

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El teniente coronel Óscar Campaña, comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda, destacó que la intervención permitió no solo la recuperación del vehículo hurtado, sino también la judicialización de los presuntos responsables.

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Según explicó, tanto los capturados como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el avance del proceso correspondiente.

Este resultado se enmarca en las acciones que adelantan las autoridades para contrarrestar el hurto de vehículos en la capital del país. Según el balance entregado, en lo corrido de 2026 se ha registrado una disminución del 31 % en este delito, lo que equivale a 247 casos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, la Policía reportó la recuperación de 229 vehículos, como parte de los operativos desplegados en diferentes localidades de Bogotá.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la información suministrada por la comunidad sigue siendo clave para lograr resultados operativos y avanzar en la lucha contra el crimen.