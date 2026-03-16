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    Dagran advierte que las precipitaciones de marzo se intensificarán por efecto de ‘La Niña’

    Ya empezó la temporada de lluvias en Antioquia. El Dagran activó alertas en los 125 municipios porque los suelos ya están saturados.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Dagran advierte que las precipitaciones vienen reforzadas por 'La Niña' este Marzo
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Dagran advierte que las precipitaciones de marzo se intensificarán por efecto de ‘La Niña’

    Resumen: Antioquia inicia su primera temporada de lluvias de 2026. El Dagran alerta sobre riesgos en el Valle de Aburrá y Suroeste por aumento de precipitaciones.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El departamento de Antioquia entró oficialmente en su primer periodo crítico del año por cuenta del clima. El IDEAM, la Gobernación y el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia confirmaron el inicio de la temporada de lluvias, la cual se extenderá durante todo el trimestre de marzo a mayo.

    Según los expertos, este ciclo histórico de precipitaciones llega reforzado por los remanentes del fenómeno de La Niña, lo que significa que los suelos ya están saturados de agua y los niveles de los ríos están por encima de lo normal, aumentando considerablemente el riesgo de desastres en las subregiones del Valle de Aburrá, el Suroeste y el Occidente antioqueño.

    Ante este panorama, el Dagran emitió una circular obligatoria para los 125 municipios del departamento, activando los lineamientos de respuesta inmediata.

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    El reporte de las autoridades es preocupante: en lo que va corrido del 2026 ya se han registrado 75 emergencias asociadas a las fuertes precipitaciones, lo que ha obligado a movilizar maquinaria amarilla y ayudas humanitarias a más de 30 localidades priorizadas. Se ha pedido a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo mantener un monitoreo 24/7 sobre las zonas de ladera, ya que la susceptibilidad por movimientos en masa está en su punto más alto tras la fuerte temporada del año anterior.

    Las autoridades sugieren a los habitantes verificar el estado de techos, limpiar canales y tener listo un kit de emergencia con documentos protegidos para una evacuación relámpago.

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