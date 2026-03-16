Dagran advierte que las precipitaciones de marzo se intensificarán por efecto de ‘La Niña’

Resumen: Antioquia inicia su primera temporada de lluvias de 2026. El Dagran alerta sobre riesgos en el Valle de Aburrá y Suroeste por aumento de precipitaciones.

El departamento de Antioquia entró oficialmente en su primer periodo crítico del año por cuenta del clima. El IDEAM, la Gobernación y el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia confirmaron el inicio de la temporada de lluvias, la cual se extenderá durante todo el trimestre de marzo a mayo.

Según los expertos, este ciclo histórico de precipitaciones llega reforzado por los remanentes del fenómeno de La Niña, lo que significa que los suelos ya están saturados de agua y los niveles de los ríos están por encima de lo normal, aumentando considerablemente el riesgo de desastres en las subregiones del Valle de Aburrá, el Suroeste y el Occidente antioqueño.

Ante este panorama, el Dagran emitió una circular obligatoria para los 125 municipios del departamento, activando los lineamientos de respuesta inmediata.

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El reporte de las autoridades es preocupante: en lo que va corrido del 2026 ya se han registrado 75 emergencias asociadas a las fuertes precipitaciones, lo que ha obligado a movilizar maquinaria amarilla y ayudas humanitarias a más de 30 localidades priorizadas. Se ha pedido a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo mantener un monitoreo 24/7 sobre las zonas de ladera, ya que la susceptibilidad por movimientos en masa está en su punto más alto tras la fuerte temporada del año anterior.

Las autoridades sugieren a los habitantes verificar el estado de techos, limpiar canales y tener listo un kit de emergencia con documentos protegidos para una evacuación relámpago.

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