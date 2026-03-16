Resumen: Para celebrar su cumpleaños, Ozuna regresa a sus raíces musicales con el lanzamiento de "Una aventura", un sencillo de reguetón clásico que evoca el sonido de su época dorada o "prime". La canción, que aborda la temática de los amores imposibles que conectan pero no pueden ser, se estrenó este martes 12 de marzo junto a un video grabado en Puerto Rico, generando una rápida viralización en redes sociales donde los fanáticos celebran el retorno de la superestrella al estilo melódico que lo catapultó a la fama internacional a mediados de la década pasada.

Ozuna vuelve a su “época dorada” con el estreno de “Una aventura” el día de su cumpleaños

En el marco de la celebración de su cumpleaños, el “negrito de ojos claros” ha decidido pausar los festejos personales para entregarle a su audiencia lo que tanto pedían: un regreso a sus raíces. Ozuna presentó oficialmente “Una aventura”, un sencillo que no solo marca su nueva etapa musical, sino que rescata el sonido rítmico y melódico que lo catapultó al estrellato mundial a mediados de la década pasada.

Un viaje al “Ozuna Prime”

Tras el éxito de su álbum colaborativo Stendhal junto a Beéle, Ozuna retoma su camino en solitario con una propuesta de reguetón clásico. La canción, compuesta por el mismo artista junto a Henry Calderón y Johan José Francisco, explora la narrativa de los amores imposibles: esos encuentros que generan una conexión instantánea pero que están destinados a no concretarse.

El impacto en redes sociales no se hizo esperar. Tras un breve adelanto que se volvió viral, los seguidores del artista coinciden en una frase: “Se siente como el Ozuna prime”. Esta respuesta valida la estrategia del cantante de reconectar con el estilo urbano puro que definió su identidad internacional.

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Coordenadas del lanzamiento

Para asegurar que nadie se quede fuera de la fiesta, el estreno se ha organizado de manera estratégica en plataformas digitales:

Video Oficial: Grabado íntegramente en Puerto Rico, se estrenó de manera exclusiva en YouTube a las 10:00 a.m. (hora Colombia).

Plataformas de Audio: El tema estará disponible en Spotify, Apple Music y demás servicios de streaming a partir de las 7:00 p.m. (hora Colombia) de este martes 12 de marzo.

Con este lanzamiento, Ozuna no solo celebra un año más de vida, sino que reafirma su posición como uno de los pilares del género urbano, demostrando que, aunque la música evolucione, la esencia que lo hizo grande sigue intacta.El regalo es para sus fans: Ozuna vuelve a su “época dorada” con el estreno de “Una aventura”

Ozuna vuelve a su “época dorada” con el estreno de “Una aventura” el día de su cumpleaños