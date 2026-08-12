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Resumen: El Metro de Bogotá no presenta afectaciones tras el terremoto. Equipos técnicos inspeccionaron el viaducto, estaciones y patio taller.

¡El Metro no sufrió daños! Así quedó la Primera Línea tras el terremoto en Bogotá

La Primera Línea del Metro de Bogotá no presenta afectaciones en su infraestructura tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en Colombia, según el balance entregado por la Empresa luego de las inspecciones realizadas por sus equipos técnicos.

Las revisiones preliminares permitieron establecer que los edificios del patio taller de Bosa, las estructuras del viaducto y las estaciones no presentan daños asociados al movimiento sísmico.

Tras el terremoto, los equipos realizaron recorridos de verificación en diferentes puntos del proyecto y concentraron especial atención en elementos considerados de mayor exposición, como las torres grúa, andamios, estructuras del viaducto, estaciones y las instalaciones del patio taller.

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La Empresa Metro señaló que las inspecciones hacen parte de los protocolos de seguridad y prevención establecidos para este tipo de situaciones. Además, se mantuvo un periodo prudente de observación antes de determinar la continuidad de las actividades.

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De acuerdo con los expertos que participaron en las verificaciones, hasta el momento no se han identificado afectaciones en la infraestructura ni en las áreas operativas inspeccionadas.

Por esta razón, la empresa informó que las labores del proyecto pueden continuar con normalidad, aunque las instalaciones permanecerán bajo una revisión detallada como medida preventiva.

La inspección de la Primera Línea del Metro de Bogotá se suma a las verificaciones adelantadas en diferentes infraestructuras de la capital después del sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes, con el propósito de identificar posibles daños y garantizar condiciones de seguridad en las zonas intervenidas.

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