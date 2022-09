Este martes, 6 de septiembre, se abre el telón de la Champions League con los juegos de seis partidos en los cuales estarán en acción en la fase de grupos, nueve colombianos.

El primero en jugar será Juan Guillermo Cuadrado, pues la Juventus se enfrenta en condición de visitante al París Saint-Germain, uno de los clubes favoritos para quedarse con la corona del certamen.

Le puede interesar

Cabe mencionar que la fase de grupos que empieza este martes, representa para el antioqueño su octava temporada con el conjunto italiano y su séptima Champions.

Esta será una gran responsabilidad para el colombiano, pues si sale como defensa o como volante, posiciones en las que ha rotado con los italianos, deberá esforzarse demasiado para frenar a Lionel Messi y al dúo ofensivo que conforman Kylian Mbappé y Neymar.

Así se disputará la primera jornada este martes:

Primera fecha

Martes

11:45 a.m. (hora de Colombia)

Dinamo Zagred vs. Chelsea

Dortmund vs. Kobenhavn

2:00 p.m. (hora de Colombia)

PSG vs. Juventus

Celtic vs. Real Madrid

Sevilla vs. Manchester City

RB Salzburgo vs. Milan

Miércoles

11:45 a.m. (hora de Colombia)

Frankfurt vs. Sporting Lisboa

Ajax vs. Rangers

2:00 p.m. (hora de Colombia)

Inter vs. Bayern

Barcelona vs. Viktoria Plzen

Napoli vs. Liverpool

Atlético Madrid vs. Porto

Totthenham vs. Marsella

Brujas vs. Leverskusen

Matchday 1 is here!

Who's kicking off the new season with a win tonight? #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022