Más de 20.000 hinchas del Olympiacos llegaron al Estadio Karaiskakis para el acto de presentación del brasileño Marcelo Vieira da Silva, uno de los fichajes más importantes de este verano en Europa.

«Estoy muy feliz y satisfecho. Y mi familia también. Espero poder ayudar al equipo con plena dedicación», expresó el futbolista.

El lateral llegó al Olympiacos luego de terminar su contrato con el Real Madrid, equipo en el que estuvo durante 16 temporadas, en las que se convirtió en una de las leyendas del club, al ser el jugador que más títulos (25) ganó en la historia del cuadro español.

Cabe resaltar que Marcelo tuvo sus inicios en Fluminense y fichó por el Real Madrid cuando solo tenía 18 años. Aparte de eso, disputó con Brasil los Mundiales de 2014 y 2018.

