Primera foto de Maluma y la que sería su novia

A través de sus redes sociales el cantante conocido como Maluma mostró una aventura que disfrutó con su madre, hermana y la que sería su novia, Susana Gómez, con quien llevaría varios meses.

Los rumores de un posible amorío inició en luego de que Susana acompañara al cantante a varios eventos, unos de ellos fue el bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, Máximo.

«Hay un plan muy cabrón, pero ella no sabe pa’ donde va, me vinieron a visitar, el parche que nos vamos a hacer tan cabrón, ella no sabe”, dijo el artista al iniciar la sorpresa de su mamá.

Su hermana Manuela fue una de las que compartió la foto en la que sale Maluma abrazando a la que sería su novia.

Recordemos que Maluma y Susana estuvieron en el centro de atención hace un buen tiempo, luego de dejarse ver paseando en Los Ángeles. Sin embargo, Maluma no publica nada junto a ella en sus redes sociales. Las imágenes filtraran han sido por terceros.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación, los fans del cantante dicen que la arquitecta sería su nuevo amor.

Ella sería la novia de Maluma