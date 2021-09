VIDEO: “Estaba muy mal sentimental y económicamente”: Jhonny Rivera contó que intentó suicidarse

El reconocido artista de música popular, Jhonny Rivera, compartió con sus seguidores una anécdota muy personal y sentida de su vida, al revelar que cuando era más joven intentó suicidarse.

El artista explicó que por esa época tan difícil de su vida, se había separado de la mamá de su hijo Andy, y que había regresado a la vida de campo “fracasado y totalmente derrotado”.

“Estaba muy mal sentimentalmente y económicamente”, dijo Jhonny.

Jhonny Rivera, relató que un día mientras se dirigía en su motocicleta a un curso de inseminación artificial para animales, tomó la decisión de suicidarse, pues ya no aguantaba más. “Yo no sé qué me dio, como un desespero (…) unas ganas de no vivir”.

En ese momento, “yo cogí una moto y la aceleré en una recta y venía un camión. Cuando venía un camión de frente cerré los ojos y me le fui de frente. Yo esperé el golpe y cuando no hubo golpe abro los ojos y no veo nada, solo que el camionero me esquivó”.

Finalmente, Jhonny Rivera concluyó su historia con una sentida reflexión. “Si yo hubiera hecho eso me hubiera perdido de todo lo que me ha pasado, tantas cosas bonitas. Al que esté pensando en hacer una cosa de esas, piense en que hay tantas cosas por venir que quizá sean muchos mejores de lo que está pasando”, dijo.

Así contó Jhonny Rivera su experiencia

