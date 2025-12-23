Detectan en Antioquia el primer caso en Colombia de influenza A(H3N2) variante K

Resumen: El Ministerio de Salud confirmó en Colombia un caso importado de influenza A(H3N2) variante K tras un viaje desde Estados Unidos y reiteró medidas de prevención.

El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS), confirmó la detección en Colombia del primer caso de influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1), correspondiente a un contagio importado asociado a un viaje internacional a los Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el caso fue identificado en una persona que presentó síntomas respiratorios leves, entre ellos fiebre, rinorrea y tos. El paciente reportó un viaje reciente en crucero con salida desde Miami, antecedente que permitió establecer el origen importado de la infección.

La identificación inicial del virus fue realizada por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los grupos de Virología y Genómica de Microorganismos Emergentes del INS, mediante la prueba molecular FilmArray respiratorio, que permitió precisar el subclado del virus.

El Ministerio de Salud y el INS informaron que hasta el momento no se ha evidenciado un aumento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, hospitalizaciones o fallecimientos asociados a esta variante del virus en el país.

Según la evidencia científica disponible, no existe indicio de una nueva pandemia relacionada con este subclado.

Las autoridades destacaron que la vacuna contra la influenza disponible en Colombia durante 2025 incluye la cepa A/H3N2, por lo que continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes, pese a las variaciones genéticas propias del subclado K.

Recomendaciones para prevenir contagios

Ante la circulación de virus respiratorios en esta temporada, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a mantener medidas de autocuidado, entre ellas:

Lavado frecuente de manos, especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar.

Ventilación adecuada de espacios cerrados como colegios, transporte público, instituciones de salud y centros de cuidado.

Uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios, especialmente cuando estén en contacto con población vulnerable.

Aislamiento mínimo de tres días en caso de presentar síntomas y evitar llevar niños enfermos a jardines o colegios.

Finalmente, el Ministerio de Salud aseguró que Colombia cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido, capaz de detectar oportunamente virus emergentes y responder de manera efectiva para proteger la salud pública. La entidad reiteró que continuará informando de forma transparente cualquier actualización relevante.

#Comunicado | #Minsalud en coordinación con el @INSColombia, informa a la opinión pública que, tal como se preveía en comunicación del 18 de diciembre, se confirmó la detección del virus influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1), en Colombia, en un caso importado con antecedente de… pic.twitter.com/hLJ3EtXU4K — MinSalud Colombia (@MinSaludCol) December 23, 2025

