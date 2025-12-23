¡Ojo al trancón! Anuncian cierres viales en Medellín por evento tras Navidad

Resumen: La Secretaría de Movilidad anunció cierres viales en el sector de Pedregal, noroccidente de Medellín, por un evento musical programado tras Navidad.

La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció cierres viales temporales en el noroccidente de la ciudad, específicamente en el Doce de Octubre, con motivo de un evento musical que se realizará en los días posteriores a la Navidad.

De acuerdo con la autoridad de tránsito, las restricciones se aplicarán desde las 6:00 de la mañana del jueves 25 de diciembre hasta las 6:00 de la tarde del viernes 26, debido a las labores de montaje, desarrollo y desmontaje del evento denominado “Los chorros con Richy”, liderado por el artista urbano Ryan Castro.

Los cierres viales afectarán varios tramos del sector de Pedregal, en inmediaciones del SENA. Las vías intervenidas serán la carrera 70 entre las calles 104 y 106, así como las calles 104A, 104B y 105A, entre la carrera 70 y la carrera 72A. Durante este periodo, el cierre será total, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.

Según la información oficial, el evento se desarrollará entre las 5:00 p.m. del jueves y las 5:00 a.m. del viernes, y contará con un aforo aproximado de 500 personas.

Aunque los organizadores no solicitaron acompañamiento permanente de agentes de tránsito, la Secretaría de Movilidad aseguró que realizará seguimiento preventivo para minimizar las afectaciones a la movilidad y garantizar la seguridad vial en la zona.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización temporal y acatar las recomendaciones del personal autorizado.

