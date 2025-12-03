Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

‘Más que un uniforme’: Medellín vincula a su primer agente de tránsito en silla de ruedas

Medellín dio un paso histórico en materia de inclusión laboral al vincular, por primera vez, a un agente de tránsito en silla de ruedas.

Se trata de William Martínez, quien ingresó oficialmente a la Secretaría de Movilidad tras superar un proceso formal de selección, verificación de competencias y evaluaciones técnicas realizadas por Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo y el equipo operativo.

Esta incorporación representa un avance significativo para la ciudad, en una guardia donde actualmente ya trabajan dos agentes con movilidad reducida: uno con prótesis en una extremidad inferior y una funcionaria con discapacidad en un brazo.

Con su llegada, Medellín reafirma que la capacidad, el compromiso y la preparación están por encima de cualquier limitación física.

“Su vinculación es el resultado de un proceso de selección y verificación de competencias, y viene acompañada de todas las adecuaciones necesarias para que pueda desarrollar plenamente sus funciones. En Medellín la capacidad y el compromiso están por encima de cualquier limitación física”, destacó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Para garantizar el pleno desempeño del nuevo funcionario, la Secretaría realizó adecuaciones específicas: asignación de tareas acordes a su perfil, adaptación de espacios, herramientas de apoyo y ajustes internos que aseguran un entorno laboral accesible.

De esta manera, el agente de tránsito podrá participar activamente en la gestión administrativa de procesos sancionatorios, seguimiento a operativos de control y apoyo a campañas de cultura vial.

“Estoy gratamente sorprendido de que se haya generado un proceso de inclusión real en la Secretaría de Movilidad. Las funciones de un agente de tránsito son muchas y no tengo ninguna limitación para cumplirlas”, afirmó William Martínez, quien inicia esta etapa como un ejemplo de superación e inclusión institucional.

