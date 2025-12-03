Minuto30
    ¡El Cúcuta regresa a la A! Por fin el General Santander va a vivir la fiesta que se merece
    ¡El Cúcuta Deportivo logra un épico ascenso a la Primera A del fútbol colombiano tras vencer en penales, desatando la euforia en Cúcuta!. Foto: Cúcuta Deportivo
    Resumen: El Cúcuta Deportivo selló su regreso a la Categoría Primera A del fútbol colombiano, asegurando el segundo cupo de ascenso junto a Jaguares tras un dramático partido contra el Real Cundinamarca en el Estadio General Santander. Ante más de 30 mil apasionados hinchas 'Motilones', el equipo logró una agónica victoria en la tanda de penales, a pesar de haber fallado varios cobros durante el tiempo reglamentario y la definición, desatando una masiva celebración por el merecido retorno de este tradicional club a la máxima categoría del fútbol profesional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El fútbol colombiano está de fiesta, pues uno de sus equipos más tradicionales, el Cúcuta Deportivo, ha sellado su regreso a la Categoría Primera A.

    En un partido lleno de drama y emoción, los ‘Motilones’ lograron la hazaña al vencer al Real Cundinamarca en la decisiva tanda de penales, asegurando así el segundo cupo de ascenso junto a Jaguares.

    La ciudad de Cúcuta y su apasionada afición celebraron por todo lo alto el merecido retorno a la máxima categoría.

    El ascenso se vivió en un ambiente de locura en el Estadio General Santander. Más de 30 mil hinchas se dieron cita para apoyar a su equipo y crearon una fiesta inolvidable, digna de los grandes escenarios de la Primera A.

    La hinchada ‘Motilona’ demostró una vez más su inmensa fidelidad y la fuerza que representa este club en el panorama nacional, a pesar de que la capacidad del estadio se vio ligeramente limitada por dificultades en una de sus tribunas, que se espera sean resueltas para 2026.

    ¡El Cúcuta regresa a la A! Por fin el General Santander va a vivir la fiesta que se merece

    El encuentro fue un verdadero carrusel de emociones. El Cúcuta Deportivo sufrió más de lo esperado a lo largo del juego, al punto de desperdiciar dos lanzamientos de penalti durante el tiempo reglamentario.

    A pesar de esto, la victoria de 2-1 les permitió forzar la dramática tanda de penales. En la definición desde los once metros, el sufrimiento continuó, con Cúcuta fallando dos cobros, pero la fortuna estuvo de su lado ya que el Real Cundinamarca erró tres, dándole la agonizante, pero dulce, victoria a los locales.

    Con este triunfo épico, el Cúcuta Deportivo sella su pasaje a la Primera A, desatando una explosión de alegría entre sus seguidores.

    El regreso de un equipo con una historia tan rica y una hinchada tan numerosa es una excelente noticia para la liga, que recupera a un miembro histórico.

    La afición del General Santander, que nunca dejó de alentar, podrá volver a ver a su equipo competir con los grandes del país, consolidando un merecido regreso a la élite.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

