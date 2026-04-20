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    ¡Arte contra la violencia! Jóvenes le hacen frente a las violencias sexuales en Medellín

    Estrategia en Medellín usa el arte para prevenir violencias sexuales en colegios y fortalecer el autocuidado en jóvenes.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Arte contra la violencia! Jóvenes le hacen frente a las violencias sexuales en Medellín

    Resumen: Estrategia en Medellín usa el arte para prevenir violencias sexuales en colegios y fortalecer el autocuidado en jóvenes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En Medellín, las violencias sexuales están siendo enfrentadas desde un enfoque poco convencional pero cada vez más efectivo: el arte.

    A través de expresiones como la música, el teatro, la danza y la pintura, cientos de jóvenes están participando en una estrategia que busca generar conciencia, prevenir riesgos y fortalecer entornos seguros dentro de las instituciones educativas.

    La iniciativa, denominada Tejiendo Hogares, es liderada por la Alcaldía de Medellín y se desarrolla en 44 colegios oficiales, donde cerca de 3.000 estudiantes de los grados décimo y once hacen parte de encuentros artísticos diseñados para promover el autocuidado y la protección frente a las violencias sexuales.

    Durante estos espacios, los participantes no solo exploran su creatividad, sino que también abordan temas relacionados con la salud mental, el reconocimiento de emociones y la identificación de situaciones de riesgo.

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    La metodología incluye dinámicas participativas en las que los estudiantes rotan por diferentes experiencias, integrando el arte con mensajes de prevención y convivencia.

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    Además, los jóvenes tienen la oportunidad de crear contenidos propios como obras teatrales, piezas musicales y expresiones visuales, que posteriormente son utilizadas como herramientas pedagógicas dentro de sus comunidades educativas. Estas producciones buscan abrir conversaciones necesarias sobre las violencias sexuales y fomentar una cultura de respeto y corresponsabilidad.

    Desde la alcaldía se ha destacado que este tipo de estrategias permiten conectar con los lenguajes juveniles, facilitando procesos de aprendizaje más cercanos y efectivos. Asimismo, se resalta que el impacto trasciende las aulas, al involucrar a docentes, familias y entornos comunitarios en la construcción de espacios protectores.

    Con este enfoque, Medellín continúa fortaleciendo acciones preventivas que priorizan el bienestar de niñas, niños y adolescentes, apostándole a la transformación social a través del arte y la educación.

    ¡Arte contra la violencia! Jóvenes le hacen frente a las violencias sexuales en Medellín

    Foto de cortesía.

    ¡Arte contra la violencia! Jóvenes le hacen frente a las violencias sexuales en Medellín

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