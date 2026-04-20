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Resumen: Estrategia en Medellín usa el arte para prevenir violencias sexuales en colegios y fortalecer el autocuidado en jóvenes.

¡Arte contra la violencia! Jóvenes le hacen frente a las violencias sexuales en Medellín

En Medellín, las violencias sexuales están siendo enfrentadas desde un enfoque poco convencional pero cada vez más efectivo: el arte.

A través de expresiones como la música, el teatro, la danza y la pintura, cientos de jóvenes están participando en una estrategia que busca generar conciencia, prevenir riesgos y fortalecer entornos seguros dentro de las instituciones educativas.

La iniciativa, denominada Tejiendo Hogares, es liderada por la Alcaldía de Medellín y se desarrolla en 44 colegios oficiales, donde cerca de 3.000 estudiantes de los grados décimo y once hacen parte de encuentros artísticos diseñados para promover el autocuidado y la protección frente a las violencias sexuales.

Durante estos espacios, los participantes no solo exploran su creatividad, sino que también abordan temas relacionados con la salud mental, el reconocimiento de emociones y la identificación de situaciones de riesgo.

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La metodología incluye dinámicas participativas en las que los estudiantes rotan por diferentes experiencias, integrando el arte con mensajes de prevención y convivencia.

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Además, los jóvenes tienen la oportunidad de crear contenidos propios como obras teatrales, piezas musicales y expresiones visuales, que posteriormente son utilizadas como herramientas pedagógicas dentro de sus comunidades educativas. Estas producciones buscan abrir conversaciones necesarias sobre las violencias sexuales y fomentar una cultura de respeto y corresponsabilidad.

Desde la alcaldía se ha destacado que este tipo de estrategias permiten conectar con los lenguajes juveniles, facilitando procesos de aprendizaje más cercanos y efectivos. Asimismo, se resalta que el impacto trasciende las aulas, al involucrar a docentes, familias y entornos comunitarios en la construcción de espacios protectores.

Con este enfoque, Medellín continúa fortaleciendo acciones preventivas que priorizan el bienestar de niñas, niños y adolescentes, apostándole a la transformación social a través del arte y la educación.

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