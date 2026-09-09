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    El enorme hueco que enfrenta la salud colombiana para 2027

    Hay preocupación por los recursos que tendrá la salud el próximo año. La ministra Ana María Vesga habló de un millonario faltante.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El enorme hueco que enfrenta la salud colombiana para 2027
    Foto sacada de redes sociales.
    El enorme hueco que enfrenta la salud colombiana para 2027

    Resumen: El Gobierno pidió $13,9 billones adicionales para el presupuesto de salud 2027, con $12 billones destinados a cubrir el faltante del aseguramiento.

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    El presupuesto de salud quedó en el centro del debate del Presupuesto General de la Nación, luego de que la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, advirtiera ante las comisiones económicas del Congreso que se requieren recursos adicionales para garantizar el aseguramiento de los colombianos durante el próximo año.

    La funcionaria solicitó una adición presupuestal de $13,9 billones para el sector. Con estos recursos, el presupuesto de Salud y Protección Social pasaría de los $79,6 billones inicialmente proyectados a $92,5 billones.

    De acuerdo con la ministra, cerca de $12 billones de esa solicitud corresponden específicamente al faltante para financiar el aseguramiento en salud. El dinero restante estaría destinado a inversión, entre otros asuntos, a la recuperación de infraestructura hospitalaria afectada por el terremoto del 10 de agosto, cuya reparación tendría un costo cercano a $1 billón.

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    La discusión también puso sobre la mesa una reducción importante en los recursos destinados a inversión. Para 2027 se contemplan $2,1 billones, frente a los $3 billones de este año, lo que representa una disminución del 31,18 por ciento.

    En el caso del Ministerio de Salud, la inversión propia pasaría de $2,6 billones a $1,6 billones, una caída del 36,72 por ciento.

    Según la cartera, este escenario dificultaría financiar iniciativas como la actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones y la reconstrucción de hospitales afectados por el terremoto.

    Durante el debate, congresistas también expresaron preocupación por la situación financiera de los hospitales públicos. El representante Camilo Andrés Gómez, del Partido Liberal, aseguró que algunas instituciones tienen dificultades para pagar la nómina médica y adquirir medicamentos e insumos.

    Mientras tanto, el senador Wilder Escobar respaldó el diagnóstico de la ministra y señaló que el desafío está en garantizar la atención, estabilizar el sistema y recuperar la inversión.

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