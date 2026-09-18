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Resumen: Los habitantes de Medellín tendrán hasta el 21 de septiembre para votar por los proyectos del Presupuesto Participativo. La jornada está disponible de manera virtual y este domingo 20 de septiembre también habrá puntos presenciales.

¡Pilas pues! Ampliaron hasta el 21 de septiembre el plazo para votar por Presupuesto Participativo

Los ciudadanos de Medellín tendrán un día más para votar por los proyectos del Presupuesto Participativo. La alcaldía de Medellín amplió el plazo y ahora los ciudadanos podrán participar hasta el 21 de septiembre para elegir las iniciativas que quieren que continúen transformando sus comunas y corregimientos.

La votación está disponible de manera virtual durante las 24 horas a través del portal oficial de la Alcaldía de Medellín, donde los ciudadanos pueden ingresar y seleccionar los proyectos correspondientes a sus territorios.

La ampliación del plazo busca permitir que más habitantes participen en este proceso, mediante el cual la ciudadanía tiene la posibilidad de priorizar iniciativas para sus comunas o corregimientos.

Además de la opción virtual, este domingo 20 de septiembre habrá puntos de atención presencial destinados a las personas que necesiten acompañamiento durante la votación o que no tengan acceso a internet.

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Los ciudadanos pueden consultar previamente la ubicación de estos puntos en el documento dispuesto por la Alcaldía de Medellín para conocer el lugar más cercano y los sitios habilitados para recibir orientación.

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Consulte el puesto de votación más cercano, aquí.

Con la ampliación, quienes todavía no han participado tendrán hasta el lunes 21 de septiembre para realizar su votación. La invitación es a aprovechar este plazo y elegir los proyectos que consideran importantes para el desarrollo de sus comunidades.

El Presupuesto Participativo permite que los habitantes tengan participación directa en la selección de iniciativas que serán priorizadas para sus territorios. Por eso, la jornada representa una oportunidad para que las comunidades definan cuáles propuestas consideran necesarias para continuar transformando Medellín.

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