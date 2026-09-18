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Resumen: Dos hombres fueron capturados tras un presunto hurto en Bulerías, Medellín. La Policía incautó una pistola y una motocicleta durante el procedimiento.

¡Los cogieron en Bulerías! Intentaron robar un restaurante y terminaron capturados con pistola

Un hurto en Bulerías terminó con dos hombres capturados por la Policía, luego de que presuntamente intentaran cometer un robo en un restaurante ubicado en este sector de la comuna Laureles.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el procedimiento se desencadenó después de que los uniformados escucharan varias detonaciones y recibieran alertas de ciudadanos sobre una situación irregular dentro del establecimiento comercial.

Los señalados se movilizaban en una motocicleta y, según la información conocida, habrían intentado ingresar al restaurante para cometer el hurto en Bulerías. Ante el aviso, las patrullas activaron un plan candado para ubicar a los sospechosos y evitar que escaparan del sector.

La reacción de los uniformados permitió interceptar a los dos hombres cuando se desplazaban en la motocicleta. Durante el procedimiento, las autoridades reportaron la incautación de una pistola y del vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables.

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En medio de los hechos, una persona resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Posteriormente, los profesionales de salud establecieron que las heridas no revestían gravedad.

Los dos hombres capturados quedaron a disposición de la autoridad competente para responder por su presunta participación en los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tentativa de hurto y lesiones personales.

Las autoridades continuarán con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hurto en Bulerías y determinar las responsabilidades individuales dentro del proceso judicial.

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