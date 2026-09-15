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Resumen: Desde el 16 hasta el 20 de septiembre, mayores de 14 años podrán votar los proyectos del Presupuesto Participativo de Medellín.

¿En qué quiere que se gaste la plata? Así podrán votar los ciudadanos por proyectos del Presupuesto Participativo

Los habitantes de Medellín podrán decidir desde este miércoles 16 de septiembre en qué proyectos se invertirá parte de los recursos públicos del Distrito, a través de las votaciones del Presupuesto Participativo (PP). El proceso estará habilitado durante las 24 horas hasta el domingo 20 de septiembre.

El alcalde Federico Gutiérrez invitó a los ciudadanos a participar y explicó que la votación podrá realizarse de manera virtual mediante la plataforma Votapp Medellín, utilizando la tarjeta de identidad o cédula.

Podrán participar las personas mayores de 14 años que residan en Medellín, quienes encontrarán los proyectos correspondientes a su comuna o corregimiento.

“Yo quiero invitar a toda la gente de Medellín” a participar, señaló el mandatario durante una rueda de prensa, al destacar que este mecanismo permite a las comunidades decidir sobre una parte de la inversión pública de la ciudad.

El Presupuesto Participativo corresponde al 5% del presupuesto de inversión del Distrito, una bolsa que representa anualmente entre $470.000 y $500.000 millones. Estos recursos se distribuyen entre las 16 comunas y los cinco corregimientos para financiar iniciativas priorizadas por las comunidades.

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Entre las alternativas que podrán encontrar los ciudadanos están proyectos relacionados con Buen Comienzo, seguridad alimentaria, deporte y recreación y becas de educación superior, entre otras iniciativas de desarrollo.

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Además de la modalidad virtual, el domingo 20 de septiembre estarán habilitados 105 puntos presenciales en diferentes sectores de Medellín, entre colegios, escenarios comunitarios y otros espacios, para quienes prefieran votar de manera presencial.

El alcalde recordó que los ciudadanos también podrán participar desde computadores, tabletas o celulares, así como desde espacios que cuentan con equipos disponibles para facilitar el proceso.

La invitación de la alcaldía es a consultar los proyectos de cada territorio y participar en la elección de las iniciativas que recibirán recursos del Presupuesto Participativo.

Las personas interesadas en votar por los proyectos lo podrán hacer, aquí.

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