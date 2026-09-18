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    ¡Últimos días! Medellín abre la recta final para elegir proyectos de Presupuesto Participativo

    Todavía hay tiempo para participar en el Presupuesto Participativo de Medellín. Este domingo también habrá puntos presenciales de apoyo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Últimos días! Medellín abre la recta final para elegir proyectos de Presupuesto Participativo

    Resumen: Medellín avanza en las votaciones del Presupuesto Participativo. Los ciudadanos pueden elegir proyectos para sus comunas y corregimientos hasta el 20 de septiembre.

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    Los habitantes de Medellín tienen hasta este domingo 20 de septiembre para participar en las votaciones del Presupuesto Participativo, ejercicio mediante el cual las comunidades pueden priorizar los proyectos que serán financiados en sus comunas y corregimientos. La jornada se desarrolla de manera virtual y busca facilitar el acceso de la ciudadanía.

    La votación está disponible durante las 24 horas a través del portal de la Alcaldía de Medellín y de la plataforma habilitada para este proceso. Allí los ciudadanos pueden consultar los proyectos correspondientes a sus territorios y seleccionar las iniciativas que consideran prioritarias.

    El Presupuesto Participativo permite que la ciudadanía tenga incidencia en la destinación de recursos públicos para atender necesidades y desarrollar proyectos en los diferentes territorios de la ciudad.

    La Alcaldía explica que este mecanismo hace parte de las etapas de planeación, priorización, ejecución y seguimiento de las iniciativas.

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    Para quienes necesiten acompañamiento durante la jornada, este domingo 20 de septiembre estarán disponibles puntos presenciales en distintos sectores de Medellín. Estos espacios permitirán recibir orientación y facilitar la participación de personas que requieran apoyo para realizar el proceso.

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    Consulte el puesto de votación más cercano, aquí.

    La información sobre los proyectos que pueden ser seleccionados está organizada por comuna y corregimiento. Además, la plataforma oficial permite consultar los tarjetones correspondientes a los 16 territorios urbanos y los cinco corregimientos.

    La alcaldía informó que en 2025 participaron 168.156 personas en esta jornada, la cifra más alta registrada hasta entonces para este ejercicio en Medellín. Para 2026, la votación incorpora herramientas de identificación biométrica en la plataforma Vota PP.

    ¡Últimos días! Medellín abre la recta final para elegir proyectos de Presupuesto Participativo

    Foto de cortesía.

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