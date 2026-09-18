¡Con armas, munición y material de intendencia! Cuatro miembros del Clan del Golfo se entregaron en Briceño

Resumen: Las Fuerzas Militares ratificaron que las operaciones en Briceño y en el departamento de Antioquia se mantienen vigentes, con la misión principal de neutralizar el accionar criminal de este grupo armado organizado
Minuto30.com .- Las Fuerzas Militares de Colombia informaron este viernes sobre el sometimiento voluntario de cuatro presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia.
De acuerdo con el reporte oficial, este resultado es consecuencia directa de la presión ejercida por una ofensiva militar sostenida y estratégica en la región. Los sujetos decidieron acogerse a la justicia debido a la intensidad de las operaciones en su contra.
Importante incautación de material de guerra
Al momento de su entrega, los uniformados procedieron a la incautación del material de guerra que portaban los cuatro hombres:
Una ametralladora.
Cuatro fusiles.
Más de 800 cartuchos de diferentes calibres (munición).
Abundante material de intendencia y comunicaciones.
Las Fuerzas Militares ratificaron que las operaciones en Briceño y en el departamento de Antioquia se mantienen vigentes, con la misión principal de neutralizar el accionar criminal de este grupo armado organizado, debilitar sus estructuras y garantizar la protección de la población civil en este territorio.
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