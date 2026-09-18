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    ¡Con armas, munición y material de intendencia! Cuatro miembros del Clan del Golfo se entregaron en Briceño

    Sobresale la incautación de una ametralladora M-60, con capacidad de entre 500 a 650 disparos por minuto, y más de 800 cartuchos de diferentes calibres

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: @FuerzasMilCol
    ¡Con armas, munición y material de intendencia! Cuatro miembros del Clan del Golfo se entregaron en Briceño

    Resumen: Las Fuerzas Militares ratificaron que las operaciones en Briceño y en el departamento de Antioquia se mantienen vigentes, con la misión principal de neutralizar el accionar criminal de este grupo armado organizado

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    Minuto30.com .- Las Fuerzas Militares de Colombia informaron este viernes sobre el sometimiento voluntario de cuatro presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia.

    De acuerdo con el reporte oficial, este resultado es consecuencia directa de la presión ejercida por una ofensiva militar sostenida y estratégica en la región. Los sujetos decidieron acogerse a la justicia debido a la intensidad de las operaciones en su contra.

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    Foto: @FuerzasMilCol

    Importante incautación de material de guerra

    Al momento de su entrega, los uniformados procedieron a la incautación del material de guerra que portaban los cuatro hombres:

    Una ametralladora.

    Cuatro fusiles.

    Más de 800 cartuchos de diferentes calibres (munición).

    Abundante material de intendencia y comunicaciones.

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    Foto: @FuerzasMilCol

    Las Fuerzas Militares ratificaron que las operaciones en Briceño y en el departamento de Antioquia se mantienen vigentes, con la misión principal de neutralizar el accionar criminal de este grupo armado organizado, debilitar sus estructuras y garantizar la protección de la población civil en este territorio.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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