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Resumen: En Medellín, los recursos de Presupuesto Participativo están fortaleciendo el liderazgo estudiantil y ayudando a reducir barreras de transporte que afectan la permanencia escolar.

Presupuesto Participativo le apuesta a que más estudiantes sigan en el colegio

Las decisiones tomadas por las comunidades de Medellín a través de Presupuesto Participativo se están convirtiendo en proyectos dirigidos a fortalecer la participación estudiantil y facilitar la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas.

Durante 2026, la Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Educación, desarrolla diferentes estrategias en territorios como Popular, San Antonio de Prado, El Poblado y Altavista.

En Popular y el corregimiento San Antonio de Prado, el Programa Escuela Entorno Protector adelanta una estrategia de liderazgo escolar que beneficia a 920 estudiantes de octavo a undécimo grado de 23 instituciones educativas.

Las actividades abordan temas relacionados con autoliderazgo, inteligencia emocional, participación democrática, liderazgo de mujeres y resolución pacífica de conflictos. Además, los estudiantes participan en la construcción de proyectos de transformación sostenible enfocados en convivencia, bienestar y participación dentro de sus colegios.

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Por otra parte, en El Poblado y Altavista, los recursos priorizados mediante Presupuesto Participativo se articulan con la estrategia En el Colegio Contamos con Vos y Transporte Escolar para facilitar la movilidad de los estudiantes.

En Altavista, específicamente, más de 790 tarjetas Cívica han sido recargadas, beneficiando a estudiantes matriculados en 42 instituciones oficiales y de cobertura contratada. La medida busca disminuir las dificultades económicas y geográficas que pueden afectar la llegada de los estudiantes a sus colegios.

De esta manera, los recursos definidos por las comunidades se destinan a necesidades concretas de cada territorio, con acciones orientadas tanto a la permanencia en las aulas como al fortalecimiento de la participación y el liderazgo estudiantil.

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