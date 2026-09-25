¡Por fin! Incendio en Villa de Leyva llega al 98% de liquidación

Resumen: El incendio forestal que afectó Villa de Leyva durante casi una semana alcanzó el 98% de liquidación. Organismos de socorro y Fuerza Pública trabajaron por tierra y aire para contener las llamas.

El incendio forestal que comenzó el pasado sábado en Villa de Leyva, Boyacá, alcanzó un 98% de liquidación, según informó este viernes el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, con base en el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos.

La emergencia se extendió durante casi una semana y obligó al despliegue de organismos de socorro y de la Fuerza Pública para contener las llamas, especialmente en las zonas de páramo y áreas cercanas al municipio.

De acuerdo con Lara, en las labores participaron los cuerpos de Bomberos de Boyacá y los Bomberos Oficiales de Bogotá, además de unidades de Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá, Tabio y otros municipios del departamento. También se sumaron integrantes de la BIADE, PONALSAR, Defensa Civil y Cruz Roja.

El operativo contó además con personal del Ejército y apoyo aéreo de helicópteros de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La UNGRD había reportado previamente que las condiciones del terreno en las zonas altas dificultaban el acceso terrestre y obligaban a reforzar las operaciones aéreas.

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Según el balance entregado por el ministro, el fuego puso en riesgo el casco urbano de Villa de Leyva y afectó varios centenares de hectáreas del Santuario de Flora y Fauna Iguaque. Sin embargo, señaló que más de 6.000 hectáreas fueron preservadas y que no se registraron viviendas destruidas, personas fallecidas ni heridos.

Lara también destacó el trabajo de los organismos de socorro en las zonas donde las aeronaves ya no podían operar, pues los equipos tuvieron que avanzar por tierra hacia sectores de difícil acceso para enfrentar los focos restantes.

El Gobierno mantiene el seguimiento de la emergencia mientras se completa la liquidación del incendio. La UNGRD había destinado $3.000 millones para fortalecer las operaciones aéreas de respuesta frente a incendios forestales en la zona.

El ministro anunció además que la próxima semana se reunirá con la Dirección Nacional de Bomberos para revisar el nivel de preparación y las necesidades ante la temporada de incendios, en un contexto marcado por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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