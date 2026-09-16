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Resumen: Hasta el 20 de septiembre puedes votar por Presupuesto Participativo y decidir en qué se invierte la plata de tu comuna. Busca en el tarjetón “Más arte y cultura para tu territorio” y apoya talleres, eventos y artistas locales.

La cultura se vota: Medellín define con Presupuesto Participativo su agenda artística

Hasta el domingo 20 de septiembre, los ciudadanos de Medellín podrán participar en las votaciones de Presupuesto Participativo para definir las propuestas que se ejecutarán en las 16 comunas y los cinco corregimientos.

Entre las iniciativas incluidas en los tarjetones se destacan aquellas orientadas a fortalecer los procesos artísticos y culturales de cada comunidad. La ciudadanía podrá identificar esta oferta bajo el lema “Más arte y cultura para tu territorio”, que integra los componentes de Agenda Cultural, Estímulos y Formación, Fortalecimiento, así como Memoria y Patrimonio.

A través de ellos se impulsarán eventos, talleres y actividades en los territorios, además de recursos destinados a artistas, colectivos y acciones que reconocen las memorias locales.

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Las iniciativas fueron definidas previamente mediante las fichas perfil, un proceso en el que la Alcaldía presentó alternativas de inversión y las Juntas Administradoras Locales participaron en la definición de prioridades y recursos para cada comuna y corregimiento.

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Durante la Fiesta del Libro y la Cultura, un equipo de Presupuesto Participativo recorrerá diferentes espacios para acompañar a quienes deseen participar.

Las votaciones se realizarán del 16 al 19 de septiembre de manera virtual, aquí, y el 20 de septiembre mediante votación virtual asistida en los puntos habilitados. Este año, todo el proceso será digital.

La Alcaldía invitó a toda la ciudadanía a votar y priorizar los proyectos que impulsarán el arte y la cultura en cada territorio.

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