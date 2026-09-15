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Resumen: Si tienes el espacio, el tiempo y el amor necesario para cambiarle la vida a alguno de estos perritos, puedes comunicarte directamente a la línea de WhatsApp

Max, Simón, Nala o Luna te esperan: conoce a los cuatro cachorritos que buscan una segunda oportunidad ¡Adopta, no compres!

Minuto30.com .- Una nueva oportunidad de vida esperan Max, Simón, Nala y Luna, una camada de cuatro cachorros de apenas dos meses de nacidos que buscan integrarse a familias amorosas bajo el compromiso de una adopción responsable.

El inicio de la vida para estos cuatro perritos no fue fácil, pues nacieron sin un lugar seguro donde vivir. Sin embargo, su historia está a punto de cambiar. Gracias a labores de rescate, la madre de los cachorros ya cuenta con un hogar definitivo, y ahora el turno es para sus bebés, quienes están listos para entregar su lealtad incondicional.

Conoce a los cachorros

Cada uno de estos pequeños tiene una personalidad única que seguramente se adaptará a la dinámica de su nueva familia. Esta es su presentación oficial:

Max: Se destaca por ser valiente, inteligente y sumamente cariñoso.

Simón: Un espíritu aventurero y juguetón. Su hermosa y tierna mirada promete llenar de alegría todos tus días.

Nala: Es la más dulce y tranquila del grupo; siempre está buscando buena compañía.

Luna: Tierna, muy curiosa y siempre dispuesta a jugar.

¿Cómo adoptar?

Bajo el lema de «adopta, no compres», los rescatistas hacen un llamado a la comunidad para encontrar cuidadores responsables que asuman el compromiso a largo plazo que implica tener una mascota.

Si tienes el espacio, el tiempo y el amor necesario para cambiarle la vida a alguno de estos perritos, puedes comunicarte directamente a la línea de WhatsApp: 304 5988105 para iniciar el proceso de adopción.