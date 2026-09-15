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    Max, Simón, Nala o Luna te esperan: conoce a los cuatro cachorritos que buscan una segunda oportunidad ¡Adopta, no compres!

    Cada uno de estos pequeños tiene una personalidad única que seguramente se adaptará a la dinámica de su nueva familia

    Publicado por: SoloDuque

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    Max, Simón, Nala o Luna te esperan: conoce a los cuatro cachorritos que buscan una segunda oportunidad ¡Adopta, no compres!

    Resumen: Si tienes el espacio, el tiempo y el amor necesario para cambiarle la vida a alguno de estos perritos, puedes comunicarte directamente a la línea de WhatsApp

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    Minuto30.com .- Una nueva oportunidad de vida esperan Max, Simón, Nala y Luna, una camada de cuatro cachorros de apenas dos meses de nacidos que buscan integrarse a familias amorosas bajo el compromiso de una adopción responsable.

    El inicio de la vida para estos cuatro perritos no fue fácil, pues nacieron sin un lugar seguro donde vivir. Sin embargo, su historia está a punto de cambiar. Gracias a labores de rescate, la madre de los cachorros ya cuenta con un hogar definitivo, y ahora el turno es para sus bebés, quienes están listos para entregar su lealtad incondicional.

    Conoce a los cachorros

    Cada uno de estos pequeños tiene una personalidad única que seguramente se adaptará a la dinámica de su nueva familia. Esta es su presentación oficial:

    Max: Se destaca por ser valiente, inteligente y sumamente cariñoso.

    adopta

    Simón: Un espíritu aventurero y juguetón. Su hermosa y tierna mirada promete llenar de alegría todos tus días.

    adopta simon

    Nala: Es la más dulce y tranquila del grupo; siempre está buscando buena compañía.

    adopta nala

    Luna: Tierna, muy curiosa y siempre dispuesta a jugar.

    adopta luna

    ¿Cómo adoptar?

    Bajo el lema de «adopta, no compres», los rescatistas hacen un llamado a la comunidad para encontrar cuidadores responsables que asuman el compromiso a largo plazo que implica tener una mascota.

    Si tienes el espacio, el tiempo y el amor necesario para cambiarle la vida a alguno de estos perritos, puedes comunicarte directamente a la línea de WhatsApp: 304 5988105 para iniciar el proceso de adopción.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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