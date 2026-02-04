Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En Los Colores, Medellín, comunidad retuvo a un implicado en un supuesto robo donde habría amenazado a una menor. Hay quejas por su presunta liberación.

¡Casi lo linchan! Comunidad capturó a sujeto que habría robado una suma de dinero con cuchillo en mano en Los Colores

Un tenso episodio de inseguridad se registró en el barrio Los Colores, al occidente de Medellín, donde un sujeto habría protagonizado un violento intento de robo en un establecimiento comercial.

Los hechos fueron captados por cámaras de seguridad, en donde un hombre habría ingresado a un establecimiento comercial para presionar la entrega del dinero de la caja, intimidando con un cuchillo a la cajera.

El forcejeo habría comenzado cuando un ciudadano, al percatarse de la agresión, intentó reducir al implicado.

Ante los gritos de auxilio, varios habitantes y vecinos del sector habrían acudido al sitio para apoyar la retención del presunto ladrón.

La comunidad habría mantenido custodiado al sujeto hasta la llegada de las patrullas de la Policía, quienes realizaron el procedimiento de captura y lo trasladaron para su respectiva judicialización por los hechos ocurridos en esta zona residencial.

Hasta el momento se desconocen los detalles de los hechos. Se espera el pronunciamiento de las autoridades.

