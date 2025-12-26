Resumen: La Policía capturó en menos de 14 horas al presunto responsable de un feminicidio ocurrido en Betulia, Antioquia, durante Navidad.

Capturan a hombre que habría matado a su pareja a puñaladas en Navidad en Betulia, Antioquia

Un nuevo caso de feminicidio sacudió al municipio de Betulia, en Antioquia, durante la celebración de Navidad. En menos de 14 horas, la Policía Nacional logró capturar por orden judicial a un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de su compañera sentimental, ocurrido en medio de un hecho de violencia intrafamiliar.

El crimen se registró en la mañana del pasado 25 de diciembre, dentro de una vivienda ubicada en el barrio Nariño de este municipio. De acuerdo con las autoridades, durante una discusión familiar, la mujer fue atacada con un arma cortopunzante y sufrió varias heridas en el tórax que le ocasionaron la muerte de manera inmediata, antes de que pudiera recibir atención médica.

Tras conocerse el caso, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en articulación con la Fiscalía General de la Nación y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, activaron un plan de reacción inmediata.

Gracias a la recolección de pruebas, entrevistas y labores de campo adelantadas por investigadores de la región, fue posible identificar y ubicar al presunto agresor en tiempo récord.

El capturado fue identificado como Jhojan Darío, quien deberá responder ante un juez por el delito de feminicidio agravado, una de las conductas más graves contempladas en el Código Penal colombiano. En las próximas horas se llevarán a cabo las audiencias preliminares para legalizar la captura, imputar cargos y definir la situación judicial del señalado.

Las autoridades destacaron que este resultado evidencia la capacidad de respuesta institucional frente a hechos de violencia de género y reafirma el compromiso de la Policía Nacional con la protección de la vida y los derechos de las mujeres en el territorio.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier señal de maltrato o agresión, recordando que están habilitadas la línea 155 y el número de emergencias 123 para atender estos casos.

