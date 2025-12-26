¡Buscamos a su familia! Perrito deambula desorientado por el barrio Los Colores

Resumen: Al parecer, la mascota tiene familia y se encuentra en buen estado, pero su desorientación y nerviosismo le impide ubicarse. Su ayuda podría ser la clave para que este "peludito" no pase un día más en la calle.

Minuto30.com .- La solidaridad de los habitantes de Medellín se pone a prueba una vez más este viernes 26 de diciembre. A través de nuestro servicio social, se reporta la presencia de un perrito que deambula solo, asustado y visiblemente desorientado por las calles del barrio Los Colores, en el occidente de la ciudad.

Según los ciudadanos que lo avistaron, el animalito parece haber pasado una mala noche, posiblemente por el estrés de las detonaciones de pólvora de Navidad, y busca desesperadamente el camino de regreso a casa. Al parecer, tiene familia y se encuentra en buen estado, pero su desorientación le impide ubicarse.

¿Cómo ayudar?

Si usted lo reconoce, sabe quiénes son sus dueños o tiene información que permita que este perrito regrese a su hogar, por favor comuníquese de inmediato:

WhatsApp de contacto: 315 666 49 07

Su ayuda podría ser la clave para que este “peludito” no pase un día más en la calle.

Compartir esta información en sus estados y grupos familiares es fundamental. Muchas veces, los dueños están buscando a pocas cuadras de donde el animal es encontrado. ¡Ayudemos a que este reencuentro sea posible hoy mismo!