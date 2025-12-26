Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Buscamos a su familia! Perrito deambula desorientado por el barrio Los Colores

    Al parecer, tiene familia y se encuentra en buen estado, pero su desorientación en Los Colores le impide ubicarse.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Buscamos a su familia! Perrito deambula desorientado por el barrio Los Colores

    Resumen: Al parecer, la mascota tiene familia y se encuentra en buen estado, pero su desorientación y nerviosismo le impide ubicarse. Su ayuda podría ser la clave para que este "peludito" no pase un día más en la calle.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La solidaridad de los habitantes de Medellín se pone a prueba una vez más este viernes 26 de diciembre. A través de nuestro servicio social, se reporta la presencia de un perrito que deambula solo, asustado y visiblemente desorientado por las calles del barrio Los Colores, en el occidente de la ciudad.

    Según los ciudadanos que lo avistaron, el animalito parece haber pasado una mala noche, posiblemente por el estrés de las detonaciones de pólvora de Navidad, y busca desesperadamente el camino de regreso a casa. Al parecer, tiene familia y se encuentra en buen estado, pero su desorientación le impide ubicarse.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted lo reconoce, sabe quiénes son sus dueños o tiene información que permita que este perrito regrese a su hogar, por favor comuníquese de inmediato:

    WhatsApp de contacto: 315 666 49 07

    Su ayuda podría ser la clave para que este “peludito” no pase un día más en la calle.

    Compartir esta información en sus estados y grupos familiares es fundamental. Muchas veces, los dueños están buscando a pocas cuadras de donde el animal es encontrado. ¡Ayudemos a que este reencuentro sea posible hoy mismo!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.