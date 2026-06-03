Hombre señalado como presunto ‘pinchallantas’ en Bogotá quedó en libertad tras procedimiento policial

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Resumen: Un hombre señalado por ciudadanos como presunto ‘pinchallantas’ fue intervenido por la Policía en Bogotá. Aunque le encontraron un objeto punzante en un zapato, quedó en libertad por falta de denuncias.

Un hombre señalado por varios ciudadanos como presunto responsable de la modalidad delictiva conocida como ‘pinchallantas’ fue requerido por uniformados de la Policía de Tránsito de Bogotá luego de que le encontraran un objeto punzante adherido a uno de sus zapatos.

Sin embargo, tras las verificaciones realizadas por las autoridades, el ciudadano quedó en libertad debido a que no existía ninguna denuncia formal en su contra.

Los hechos ocurrieron en medio de un operativo de control adelantado por agentes de tránsito en la calle 4 con carrera 30. Inicialmente, los uniformados realizaban la inmovilización de una motocicleta que circulaba por la calzada exclusiva de TransMilenio, procedimiento durante el cual fueron impuestos tres comparendos por diferentes infracciones.

Mientras desarrollaban esta actividad, varios ciudadanos alertaron a los policías sobre la presencia de un hombre que permanecía junto a una motocicleta y que, según manifestaban, tenía un elemento extraño en uno de sus zapatos.

Ante la información suministrada por la comunidad, los uniformados se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.

Durante la inspección, las autoridades identificaron al ciudadano, revisaron sus antecedentes y confirmaron que portaba un objeto punzante adherido a uno de sus pies.

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Asimismo, verificaron la motocicleta que se encontraba en el sitio y establecieron que correspondía a un modelo 2027.

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No obstante, la Policía indicó que el hombre no estaba conduciendo el vehículo al momento del procedimiento y tampoco registraba órdenes judiciales vigentes o antecedentes que justificaran una captura.

Además, ninguna persona se presentó como víctima ni interpuso una denuncia relacionada con daños a vehículos o pinchazos de llantas.

Según explicó la institución, la ausencia de una denuncia formal y la inexistencia de elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito impidieron adelantar un proceso de judicialización, por lo que el ciudadano fue dejado en libertad una vez concluyeron las verificaciones.

#ATENCIÓN 🚨 Un despreciable pinchallantas fue capturado en flagrancia cerca de la cll 6 con cra 30 en Bogotá. Al momento de la retención, las autoridades hallaron en su calzado un artefacto diseñado para perforar los neumáticos, generando gran indignación entre los conductores. pic.twitter.com/Pf9nu2W63H — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 2, 2026

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