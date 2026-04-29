Resumen: El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que en las próximas horas un juez de control de garantías lo envíe a un centro carcelario de máxima seguridad.

¡Cayó el terror del Quindío! Capturan a alias «Pantera», el delincuente más buscado del departamento

Minuto30.com .- Las autoridades asestaron un golpe contundente contra el crimen organizado en el Eje Cafetero. En las últimas horas, el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, confirmó la captura de alias ‘Pantera’ o ‘El Loco’, el criminal más buscado de todo el departamento del Quindío.

En Minuto30 le entregamos los detalles de esta importante captura que pone fin a casi dos décadas de terror, extorsión y sangre en la región, y que representa un fuerte golpe a las estructuras ilegales con nexos guerrilleros.

Fin a 18 años de vida criminal

El operativo de captura, calificado como de alto valor estratégico para la seguridad nacional, se llevó a cabo en el municipio de Montenegro (Quindío). Hasta allí llegaron comandos especiales de la Policía Nacional para hacer efectiva la orden de captura contra este peligroso sujeto.

De acuerdo con el reporte oficial, alias ‘Pantera’ fungía como el máximo cabecilla de la temida estructura criminal conocida como ‘Los Palmeños’, una organización dedicada a sembrar el terror en la región mediante el control de rentas ilícitas. Las autoridades le seguían la pista de cerca, pues el individuo acumulaba un pesado historial de más de 18 años en el mundo del crimen.

Un prontuario aterrador: Nexos con las FARC y el ELN

El expediente judicial de alias ‘Pantera’ lo cataloga como un criminal de altísima peligrosidad. Era requerido por la justicia colombiana para responder por un largo y oscuro listado de delitos graves:

Homicidio agravado.

Secuestro.

Rebelión.

Porte ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, lo que más agrava la situación jurídica de este cabecilla es su conexión directa con las guerrillas. Las investigaciones lo vinculan con las extintas FARC y el ELN, y lo señalan como uno de los presuntos responsables de ejecutar homicidios sistemáticos contra firmantes del acuerdo de paz en esa zona del país.

“Avanzamos en la protección de la vida”

A través de su cuenta oficial en X, el general Rincón Zambrano celebró el éxito de este operativo y envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes del Quindío:

“Golpeamos de forma directa esta estructura y avanzamos en la protección de la vida y la justicia en el territorio”, destacó el alto oficial.

Con la neutralización de alias ‘Pantera’, las autoridades esperan que se registre una disminución significativa en los índices de violencia, homicidios selectivos y extorsión en el Eje Cafetero, mientras continúan los operativos para desarticular por completo a la banda ‘Los Palmeños’.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que en las próximas horas un juez de control de garantías lo envíe a un centro carcelario de máxima seguridad.