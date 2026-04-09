Resumen: Las autoridades competentes adelantan investigaciones para dar con el paradero de los otros tres sujetos que huyeron, mientras que el ciudadano que accionó su arma fue presentado ante las autoridades

Presunto fletero abatido por Solla habría alcanzado a robar joyas por más de 18 millones de pesos

Minuto30.com .- Lo que debía ser una noche de alegría para una familia que celebraba el cumpleaños de su hijo en un restaurante del barrio Cabañas en Bello, se transformó en una escena de terror y fuego cruzado.

A su salida del establecimiento, los ocupantes de un vehículo particular fueron emboscados por la delincuencia, pero no contaban con que un “justiciero” anónimo observaba la escena.

El asalto: Terror a mano armada

Según el relato de las víctimas, cuando abordaron su vehículo para regresar a casa, fueron interceptados por ambos costados. Cuatro sujetos distribuidos en dos motocicletas los acorralaron.

Uno de los parrilleros desenfundó un revólver, apuntó directamente contra la familia y procedió a arrebatarles violentamente sus joyas. El botín que los delincuentes pretendían llevarse era considerable.

El millonario botín, que afortunadamente logró ser recuperado en la escena gracias a la rápida intervención ciudadana, fue avaluado por las autoridades en aproximadamente 18 millones de pesos. Entre los elementos que le habían sido arrebatados a la familia se encontraban cuatro anillos, una cadena y tres pulseras, todas estas prendas fabricadas en oro.

La intervención ciudadana y el desenlace fatal

Justo en el momento en que se consumaba el atraco, un motociclista que transitaba por el lugar se percató del ilícito. Al ver el arma de fuego apuntando a la familia, el ciudadano, quien al parecer sería un policía en descanso, desenfundó su propia arma de dotación personal y reaccionó disparando contra los fleteros.

Ante los disparos, los delincuentes emprendieron la huida a toda velocidad. Sin embargo, metros más adelante, el parrillero que había ejecutado el robo armado se desplomó y cayó de la motocicleta al haber sido impactado por los proyectiles. En un acto de deslealtad criminal, sus tres cómplices lo abandonaron a su suerte en el pavimento.

Ciudadano entregó el arma a las autoridades

Lejos de huir del lugar, el motociclista justiciero demostró su apego a la ley:

Llegó hasta el punto donde cayó el asaltante.

Aseguró el revólver que el delincuente había utilizado para robar a la familia.

Esperó pacientemente la llegada de las patrullas de la Policía Nacional.

Al llegar al sitio, los uniformados, junto con el testigo, le prestaron los primeros auxilios al joven lesionado. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Bello, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso.

Identidad del occiso

El presunto delincuente abatido en medio de este caso de legítima defensa fue identificado por las autoridades de manera oficial como K.S.C. de 22 años.

Actualmente, las autoridades competentes adelantan investigaciones para dar con el paradero de los otros tres sujetos que huyeron, mientras que el ciudadano que accionó su arma fue presentado ante las autoridades para la respectiva justificación del uso de la fuerza en defensa de terceros.

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