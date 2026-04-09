Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Presunto fletero abatido por Solla habría alcanzado a robar joyas por más de 18 millones de pesos

    El presunto delincuente abatido en medio de este caso de legítima defensa tenía 22 años

    Publicado por: SoloDuque

    Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido
    Foto: Archivo
    Presunto fletero abatido por Solla habría alcanzado a robar joyas por más de 18 millones de pesos

    Resumen: Las autoridades competentes adelantan investigaciones para dar con el paradero de los otros tres sujetos que huyeron, mientras que el ciudadano que accionó su arma fue presentado ante las autoridades

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que debía ser una noche de alegría para una familia que celebraba el cumpleaños de su hijo en un restaurante del barrio Cabañas en Bello, se transformó en una escena de terror y fuego cruzado.

    A su salida del establecimiento, los ocupantes de un vehículo particular fueron emboscados por la delincuencia, pero no contaban con que un “justiciero” anónimo observaba la escena.

    El asalto: Terror a mano armada

    Según el relato de las víctimas, cuando abordaron su vehículo para regresar a casa, fueron interceptados por ambos costados. Cuatro sujetos distribuidos en dos motocicletas los acorralaron.

    Uno de los parrilleros desenfundó un revólver, apuntó directamente contra la familia y procedió a arrebatarles violentamente sus joyas. El botín que los delincuentes pretendían llevarse era considerable.

    El millonario botín, que afortunadamente logró ser recuperado en la escena gracias a la rápida intervención ciudadana, fue avaluado por las autoridades en aproximadamente 18 millones de pesos. Entre los elementos que le habían sido arrebatados a la familia se encontraban cuatro anillos, una cadena y tres pulseras, todas estas prendas fabricadas en oro.

    Al parecer un policía dio de baja a un fletero en la glorieta de Solla

    Captura de video.

    La intervención ciudadana y el desenlace fatal

    Justo en el momento en que se consumaba el atraco, un motociclista que transitaba por el lugar se percató del ilícito. Al ver el arma de fuego apuntando a la familia, el ciudadano, quien al parecer sería un policía en descanso, desenfundó su propia arma de dotación personal y reaccionó disparando contra los fleteros.

    Ante los disparos, los delincuentes emprendieron la huida a toda velocidad. Sin embargo, metros más adelante, el parrillero que había ejecutado el robo armado se desplomó y cayó de la motocicleta al haber sido impactado por los proyectiles. En un acto de deslealtad criminal, sus tres cómplices lo abandonaron a su suerte en el pavimento.

    Ciudadano entregó el arma a las autoridades

    Lejos de huir del lugar, el motociclista justiciero demostró su apego a la ley:

    Llegó hasta el punto donde cayó el asaltante.

    Aseguró el revólver que el delincuente había utilizado para robar a la familia.

    Esperó pacientemente la llegada de las patrullas de la Policía Nacional.

    Al llegar al sitio, los uniformados, junto con el testigo, le prestaron los primeros auxilios al joven lesionado. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Bello, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso.

    Identidad del occiso

    El presunto delincuente abatido en medio de este caso de legítima defensa fue identificado por las autoridades de manera oficial como K.S.C. de 22 años.

    Actualmente, las autoridades competentes adelantan investigaciones para dar con el paradero de los otros tres sujetos que huyeron, mientras que el ciudadano que accionó su arma fue presentado ante las autoridades para la respectiva justificación del uso de la fuerza en defensa de terceros.

    Lea también: ¡Urgente! Al parecer un policía dio de baja a un fletero en la glorieta de Solla, en Bello

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.