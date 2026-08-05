Capturan nuevamente al presunto responsable del feminicidio de Laura Valentina en Bogotá

La investigación por el asesinato de Laura Valentina, la joven universitaria de 22 años que murió en febrero de este año en un apartamento del norte de Bogotá, dio un nuevo giro con la captura de José David, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio.

La detención fue realizada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, en la Clínica La Colina, donde el hombre permanecía bajo observación médica.

La orden de captura fue emitida por un juez de control de garantías el mismo día del procedimiento y deberá responder por el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026, cuando Laura Valentina llegó a un apartamento ubicado en el sector de Cedritos para recoger algunas pertenencias y a su mascota. Un conductor de plataforma que la esperaba en el exterior se convirtió en un testigo clave al notar que la joven no regresaba y registrar en video movimientos extraños desde una ventana del inmueble.

Las autoridades encontraron a la joven sin vida y, desde el inicio del proceso, la principal hipótesis apuntó a una muerte por asfixia mecánica. Durante los meses siguientes, el CTI adelantó una investigación que incluyó entrevistas, análisis de dispositivos electrónicos, inspecciones técnicas y recopilación de nuevas pruebas que fortalecieron la teoría de la Fiscalía sobre la presunta responsabilidad del capturado.

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Entre los elementos recopilados también figuran los mensajes intercambiados entre la víctima y el conductor que la esperaba, así como evidencias que, según el ente acusador, reflejarían un contexto de violencia de género y control sobre Laura Valentina. Con estos nuevos elementos, un juez autorizó nuevamente la captura del procesado, quien permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía continuará presentando las pruebas para buscar una condena por feminicidio agravado, mientras la familia de Laura Valentina Lozano insiste en que el crimen no quede en la impunidad. Cabe recordar que el capturado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme.

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