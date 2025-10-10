Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El juez 56 penal ratificó la medida de aseguramiento contra Óscar Santiago Gómez, presunto feminicida de Laura Camila Blanco. La periodista fue lanzada desde un noveno piso en Bogotá.

Presunto feminicida de Laura Camila Blanco seguirá en la cárcel: juez dejó en firme la medida

Un juez de la República ratificó este viernes 10 de octubre la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Óscar Santiago, señalado como el presunto feminicida de la periodista Laura Camila Blanco, quien perdió la vida el pasado 27 de julio tras ser lanzada desde el noveno piso de un edificio en Bogotá.

De acuerdo con el juez 56 penal del circuito, Gómez deberá permanecer recluido mientras avanza el proceso judicial por el delito de feminicidio agravado, medida que había sido impuesta inicialmente el 21 de agosto.

La decisión reafirma la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger los derechos de las víctimas de violencia de género.

Según la investigación de la Fiscalía, la noche del 27 de julio, durante una reunión en el apartamento de la joven periodista en la localidad de Barrios Unidos, Gómez habría agredido físicamente a Blanco, la sujetó del cuello y, aprovechando que estaba inconsciente, presuntamente la lanzó por la ventana. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, la joven falleció poco después.

El informe de Medicina Legal reveló que la víctima sufrió asfixia y lesiones previas a la caída, lo que fortaleció la hipótesis del feminicidio.

Durante el proceso, el señalado intentó sostener que Laura se había lanzado voluntariamente, pero las investigaciones del CTI y la Policía Judicial demostraron un prolongado ciclo de violencia verbal, física y psicológica ejercido por el agresor.

Óscar Santiago, capturado en una vía pública del barrio La Estrada, fue imputado por feminicidio agravado, cargo que no aceptó.

La decisión del juez representa un avance en la lucha contra la impunidad de los crímenes por razones de género y envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad judicial frente a estos hechos.

