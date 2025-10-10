Universidad Nacional suspende clases por amenaza de explosivo en la sede Bogotá

Resumen: La Universidad Nacional suspendió clases y evacuó su sede en Bogotá por una amenaza de explosivo. Autoridades revisan el campus y activan protocolos de emergencia.

Las clases y demás actividades de la Universidad Nacional, sede Bogotá, fueron suspendidas en la tarde del viernes 10 de octubre, tras conocerse una amenaza de explosivo que empezó a circular en redes sociales y fue puesta en conocimiento de la rectoría y la vicerrectoría de la institución.

En un comunicado, la universidad informó que “una vez conocido el hecho y buscando la protección de la comunidad, las directivas pusieron en conocimiento la situación ante las autoridades locales y nacionales, incluyendo la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, y la Defensoría del Pueblo”.

Como medida preventiva, el Comité Permanente de Riesgos y Emergencias (CPRAE) ordenó el desalojo total del campus y la suspensión temporal de las actividades presenciales, hasta que se descarte cualquier riesgo.

Las directivas indicaron que la amenaza fue considerada específica contra la seguridad del campus, por lo que se procedió al cierre de acceso a estudiantes, trabajadores y visitantes.

La universidad también explicó que, al momento del desalojo, dos chivas de la minga indígena intentaban ingresar a la sede, pues estaba autorizado un acto cultural de cierre de un evento estudiantil sobre la reforma a la financiación de la educación superior. “Dicha orden de desalojo le fue comunicada a los organizadores de la actividad”, añadió la institución.

Cabe recordar que hace menos de un mes, una persona ajena a la universidad resultó herida tras manipular presuntamente explosivos dentro del edificio de Sociología.

La rectoría reiteró su rechazo a cualquier tipo de amenaza y recalcó que su prioridad es “la seguridad, la integridad física y el bienestar de la comunidad universitaria y de quienes visitan los campus”.

