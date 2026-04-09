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Resumen: Investigan concierto realizado en cárcel de Itagüí tras denuncias de irregularidades y posibles beneficios a internos.

Fiesta en la cárcel: investigan concierto privado con vallenato para presos en Itagüí

Un presunto concierto realizado al interior de un centro penitenciario en Itagüí desató controversia y abrió investigaciones por posibles irregularidades.

El evento, en el que habría participado un reconocido cantante de música vallenata, se llevó a cabo en uno de los patios donde permanecen internos vinculados a estructuras criminales.

Según información conocida, al parecer, la actividad habría sido financiada por los propios privados de la libertad y se desarrolló en un espacio donde permanecen personas que hacen parte de procesos relacionados con iniciativas de paz urbana. El hecho generó cuestionamientos por las condiciones en las que se habría autorizado o permitido el ingreso del artista.

Tras lo ocurrido, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció la apertura de investigaciones internas para esclarecer cómo se llevó a cabo el ingreso y desarrollo del concierto. Las indagaciones podrían derivar en sanciones disciplinarias e incluso en acciones de tipo penal.

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De manera paralela, se adoptaron medidas administrativas como el relevo de directivos del establecimiento y el inicio de procesos contra varios funcionarios que se encontraban de turno durante la realización del evento. Además, se anunció la intervención de equipos especializados para verificar las condiciones al interior del penal.

El caso también ha reavivado el debate sobre los beneficios y condiciones en las que permanecen algunos internos, luego de denuncias relacionadas con supuestos privilegios como adecuaciones especiales en celdas y acceso a elementos no permitidos.

Las autoridades buscan establecer responsabilidades y determinar si hubo fallas en los controles o autorizaciones indebidas. Entre tanto, el episodio sigue generando reacciones en distintos sectores, mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido en este centro carcelario.

¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país ya nada sorprende… pero sí indigna. ¿QUÉ ESTARÁN CELEBRANDO EN UNA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD QUE NO SABEMOS? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda realmente? 🚨 pic.twitter.com/zjtZXPh7N3 — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 8, 2026

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