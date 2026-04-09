Resumen: Inician obras del megacolegio El Diamante en Robledo, Medellín. Conozca la inversión, capacidad y los modernos laboratorios que tendrá esta sede en 2027.

¡Alisten los cuadernos! En Robledo ya iniciaron las obras de un megacolegio de siete pisos

La comuna 7 de Medellín, específicamente en el sector de Robledo, comenzó a transformar su panorama educativo con el inicio oficial de las obras del megacolegio El Diamante.

Esta ambiciosa edificación, que demanda una inversión estatal superior a los $44.600 millones, se perfila como una de las sedes más modernas del Distrito, diseñada para albergar a 460 estudiantes de bachillerato.

La infraestructura no solo busca ampliar la cobertura, sino dignificar el proceso de aprendizaje mediante espacios de alta tecnología, convirtiéndose en un referente arquitectónico y social para los habitantes del noroccidente de la ciudad.

El proyecto, cuya finalización y dotación se estiman para el primer semestre de 2027, contará con una infraestructura de siete niveles distribuidos en más de 5.000 metros cuadrados.

Según los diseños de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), el plantel incluirá laboratorios de ideas, aulas flexibles, biblioteca, talleres de dibujo técnico y una sala de computadores de última generación.

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Un aspecto innovador de esta infraestructura es su enfoque sostenible y bioclimático. El diseño contempla ventilación cruzada e iluminación natural para garantizar confort térmico sin un alto consumo energético, además de integrar cubiertas termoacústicas y zonas verdes con vegetación nativa para mitigar el impacto ambiental.

La secretaria de Educación, Carolina Franco, señaló que este es apenas uno de los diez megacolegios proyectados para este cuatrienio, sumándose a los trabajos que ya avanzan en barrios como Manrique y las futuras intervenciones en San Javier y La América.

Con el inicio de las excavaciones en El Diamante, Medellín refuerza su apuesta por las “escuelas inteligentes”. La comunidad de Robledo, que también verá la construcción de la sección escuela Conrado González Mejía, espera que para el segundo semestre de 2027 sus jóvenes puedan estrenar estas aulas, que prometen cerrar brechas sociales a través de la innovación educativa y espacios físicos que fomenten el pensamiento crítico y la convivencia ciudadana.

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