Resumen: Un hundimiento y agrietamiento de la banca obligó al cierre de un carril de la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Cocorná.

¡Pilas si viaja! Cierran un carril de la autopista Medellín-Bogotá por riesgo de colapso

Un nuevo punto crítico afecta la movilidad en la autopista Medellín-Bogotá. En el kilómetro PR 30, entre el sector de El Santuario y Caño Alegre, en jurisdicción del municipio de Cocorná, se registró un agrietamiento y hundimiento de la banca que obligó a restringir el tránsito por uno de los carriles.

El deterioro compromete una parte importante de la estructura vial y llevó a las autoridades a instalar barreras de seguridad para evitar el paso por el carril afectado.

Como consecuencia, la circulación en este tramo de la autopista Medellín-Bogotá quedó habilitada únicamente por un carril, por lo que los conductores deben transitar con precaución.

Las imágenes del lugar evidencian la magnitud de las grietas y el hundimiento del terreno, una situación que representa un riesgo para la movilidad y que podría agravarse si no se ejecutan trabajos de estabilización de manera oportuna.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuándo comenzarán las obras para atender la emergencia ni el tiempo que permanecerá la restricción en este corredor vial.

Mientras se define el plan de intervención, el tránsito continúa bajo medidas de control y con reducción de capacidad en el sector afectado.

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