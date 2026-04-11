Resumen: Grave alteración del orden público en el conjunto Aurora de Usme por presunto abuso a un menor. Una patrulla atropelló a un civil durante la evacuación del sospechoso.

¡Caos y furia en Usme! Comunidad casi lincha a señalado abusador y patrulla atropelló a ciudadanos en la huida

Una situación de extrema complejidad y orden público se vivió el pasado 10 de abril en el sur de Bogotá, específicamente en el conjunto residencial Aurora, en la localidad de Usme.

Lo que comenzó como una grave denuncia por un presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad, terminó en una batalla campal entre la comunidad y la fuerza pública.

Según información preliminar, al parecer, la víctima sería un niño de entre 10 y 12 años, quien habría sido agredido en un entorno que se suponía seguro. La indignación de los vecinos no se hizo esperar, rodeando la vivienda donde se encontraba el señalado agresor con la intención de tomar justicia por mano propia.

El ambiente de presunto delito se tornó aún más confuso cuando las versiones iniciales cambiaron con el paso de las horas. Aunque en un principio se hablaba de un adulto, nuevos reportes sugieren que el señalado atacante sería otro adolescente del mismo sector.

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Ante el riesgo inminente de un linchamiento, unidades de la Policía Metropolitana y del UNDMO intervinieron para custodiar al sospechoso. Sin embargo, la extracción del implicado se realizó bajo una lluvia de piedras y gritos.

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El momento de mayor tensión ocurrió cuando los uniformados, en un intento por sacar rápidamente al implicado, lo subieron a una patrulla que arrancó a toda velocidad sin cerrar las puertas.

En la maniobra, el vehículo oficial habría atropellado a una persona que participaba en la protesta, arrastrándola varios metros por el asfalto.

Este hecho incrementó la violencia de los enfrentamientos, dejando un saldo de al menos un herido de gravedad y múltiples daños en la infraestructura del conjunto.

La comunidad de Usme permanece en vilo y bajo vigilancia policial, mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Seguridad que esclarezca tanto la denuncia de abuso como el cuestionado procedimiento de evacuación.

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