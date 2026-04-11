Resumen: te impacto comprometió la estabilidad de la estructura de concreto, generando un riesgo latente tanto para los transeúntes como para los demás vehículos que circulan por este importante corredor vial

¡Se le cruzaron los cables!: Conductor se dio duro contra un poste en la vía a Santa Elena

Minuto30.com .- Los conductores que se desplazan este sábado hacia el oriente de la ciudad y el corregimiento de Santa Elena deben armarse de paciencia y transitar con extrema precaución. En las últimas horas, se reportó un fuerte accidente de tránsito en el sector de la Calle 46 # 2AG, barrio Juan Pablo II, oriente de Medellín, donde un automóvil se estrelló de frente contra un poste de energía.

El fuerte impacto comprometió la estabilidad de la estructura de concreto, generando un riesgo latente tanto para los transeúntes como para los demás vehículos que circulan por este importante corredor vial.

Atención de la emergencia en curso

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Tras el reporte del choque, una cuadrilla de atención vial y agentes de tránsito se desplazaron al lugar de los hechos. En este momento, las autoridades se encuentran acordonando la zona y gestionando el flujo vehicular, priorizando la seguridad de las personas y tratando de habilitar el paso de manera controlada para mitigar el trancón.