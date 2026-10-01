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    Presos se pusieron la camiseta: ayudaron a recuperar escenario deportivo en Medellín

    Doce presos participaron en la recuperación de la UVA Sin Fronteras, en Medellín. La jornada incluyó labores de aseo, mantenimiento…

    Publicado por: Melissa Noreña

    09:38 AM
    Presos se pusieron la camiseta: ayudaron a recuperar escenario deportivo en Medellín

    Resumen: Doce personas privadas de la libertad participaron en labores de aseo, pintura y mantenimiento para recuperar la UVA Sin Fronteras en Medellín.

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    Doce presos participaron en la recuperación de un escenario deportivo y comunitario de Medellín, como parte de la estrategia Mientras Volvemos a Casa, liderada por el Inder Alcaldía de Medellín.

    La jornada se desarrolló en la UVA Sin Fronteras, donde los participantes, quienes se encuentran en fase de confianza y etapa de preliberación, realizaron diferentes labores de servicio social. Entre las actividades estuvieron el aseo, mantenimiento, clasificación de elementos y trabajos de pintura para contribuir al mejoramiento del espacio.

    De acuerdo con la alcaldía, estas acciones buscan que las personas privadas de la libertad puedan aportar a la comunidad mediante su trabajo y, paralelamente, avanzar en procesos relacionados con la reducción de penas, el fortalecimiento de capacidades y la recuperación de la confianza.

    Lea también: ‘Sí es posible’: Fico Gutiérrez celebra el septiembre menos violento de Medellín

    La intervención hace parte de las acciones de atención dirigidas a población en situación de vulnerabilidad. A través de Mientras Volvemos a Casa, el Inder atiende de lunes a viernes a personas privadas de la libertad y población vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en los centros penitenciarios Pedregal y Bellavista.

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    Según la alcaldía, la estrategia alcanza en promedio a 3.500 personas cada mes y busca garantizar el acceso al deporte, la actividad física y la recreación. Estas actividades también están orientadas a favorecer la salud mental, la convivencia y el uso adecuado del tiempo libre.

    El programa contempla además atención para otros grupos en situación de vulnerabilidad. En el marco de sus diferentes acciones, cerca de 1.700 habitantes de calle y 3.200 víctimas también han sido atendidos.

    Con este tipo de jornadas, la alcaldía busca vincular el deporte, la recuperación de espacios comunitarios y los procesos de resocialización, mediante actividades que permitan a los participantes desarrollar capacidades y contribuir al entorno donde se realizan las intervenciones.

    Presos se pusieron la camiseta: ayudaron a recuperar escenario deportivo en Medellín

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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