Presos se pusieron la camiseta: ayudaron a recuperar escenario deportivo en Medellín

Resumen: Doce personas privadas de la libertad participaron en labores de aseo, pintura y mantenimiento para recuperar la UVA Sin Fronteras en Medellín.

Doce presos participaron en la recuperación de un escenario deportivo y comunitario de Medellín, como parte de la estrategia Mientras Volvemos a Casa, liderada por el Inder Alcaldía de Medellín.

La jornada se desarrolló en la UVA Sin Fronteras, donde los participantes, quienes se encuentran en fase de confianza y etapa de preliberación, realizaron diferentes labores de servicio social. Entre las actividades estuvieron el aseo, mantenimiento, clasificación de elementos y trabajos de pintura para contribuir al mejoramiento del espacio.

De acuerdo con la alcaldía, estas acciones buscan que las personas privadas de la libertad puedan aportar a la comunidad mediante su trabajo y, paralelamente, avanzar en procesos relacionados con la reducción de penas, el fortalecimiento de capacidades y la recuperación de la confianza.

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La intervención hace parte de las acciones de atención dirigidas a población en situación de vulnerabilidad. A través de Mientras Volvemos a Casa, el Inder atiende de lunes a viernes a personas privadas de la libertad y población vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en los centros penitenciarios Pedregal y Bellavista.

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Según la alcaldía, la estrategia alcanza en promedio a 3.500 personas cada mes y busca garantizar el acceso al deporte, la actividad física y la recreación. Estas actividades también están orientadas a favorecer la salud mental, la convivencia y el uso adecuado del tiempo libre.

El programa contempla además atención para otros grupos en situación de vulnerabilidad. En el marco de sus diferentes acciones, cerca de 1.700 habitantes de calle y 3.200 víctimas también han sido atendidos.

Con este tipo de jornadas, la alcaldía busca vincular el deporte, la recuperación de espacios comunitarios y los procesos de resocialización, mediante actividades que permitan a los participantes desarrollar capacidades y contribuir al entorno donde se realizan las intervenciones.

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